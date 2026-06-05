Garlasco, scontro tra Garofano e Zanella sulle nuove indagini su Sempio: "Si dovrebbe vergognare", "Risponda"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro duro a Storie Italiane tra il generale Luciano Garofano e il giornalista Gianluca Zanella: in studio si stava parlando delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. In particolare dell’impronta 33 e del luogo in cui l’assassino di Chiara Poggi si sarebbe lavato dopo aver commesso il crimine. A un certo punto i toni si sono accesi e sono volati termini tutt’altro che gentili.

Garlasco, scontro tra Garofano e Zanella a Storie Italiane

In studio si è discusso sull’impronta 33 e sul luogo in cui l’omicida, dopo aver colpito a morte Chiara Poggi, è andato a lavarsi. Secondo Garofano, la ricostruzione delle nuove indagini su questi due elementi è inattendibile. Per l’ex comandante del Ris, l’assassino si è pulito in bagno e non in cucina.

“Secondo la nuova ricostruzione – ha dichiarato il generale – l’assassino si sarebbe lavato in cucina e con una mano bagnata di acqua e sangue sarebbe andato sulla scala a lasciare l’impronta. Mi sembra surreale e paradossale, non merita altri commenti”.

ANSA

“Semmai – ha aggiunto – una persona si lava bene e si asciuga le mani. Invece qui si dice che l’assassino sarebbe andato poi a mettere un’impronta sulla scala. Davvero, è tutto surreale”.

L’intervento di Zanella: “Siamo onesti”

“Che sia surreale il fatto dell’impronta bagnata, generale, lo vada a dire al colonnello Aldo Mattei; è lui che è stato sentito dagli investigatori di Moscova e che dice che l’impronta era bagnata”, ha controreplicato Zanella.

“Che l’assassino si sia pulito in bagno è un fatto che è stato smentito dalle attuali indagini – ha continuato il giornalista -. Non c’è una prova che l’assassino si sia lavato in bagno. Siamo onesti”.

“La nuova indagine per ora non dimostra niente, poi vedremo dove porterà”, la risposta di Garofano che ha poi attaccato Zanella: “Lei dice cose che ha scritto anche in un libro che è pieno di inesattezze. Ma con quale coraggio si permette di parlare. La prego, studi le carte attentamente”.

Botta e risposta: “Si dovrebbe vergognare”, “Lei risponda”

Zanella ha continuato a difendersi, ma il generale lo ha nuovamente criticato: “Studi e poi parli, si dovrebbe vergognare“. “Non sono io che mi dovrei vergognare“, ha replicato il giornalista.

“Il luminol in cucina è stato fatto, anche sotto il lavello. E non c’era nulla e quindi non ci sono prove che l’assassino si sia lavato in cucina”, ha sostenuto Garofano. “Il sifone è stato analizzato?”, ha incalzato Zanella.

“Studi, lei è troppo giovane”, la chiosa piccata del militare. “Io studio, ma lei ci risponda. Il sifone è stato analizzato?”, ha rilanciato il giornalista.

“Non vale la pena risponderle. Vada a fare un sopralluogo che non ha mai fatto e impari”, ha concluso Garofano. La conduttrice Eleonora Daniele, per placare gli animi, è poi passata a un altro tema.