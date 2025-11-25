Garlasco, scontro tra Giletti e Lovati sulla consulenza Linarello e lo 007: "Ha detto cose molto gravi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Giletti e Massimo Lovati si sono scontrati in tv su quanto dichiarato dall’ex avvocato di Andrea Sempio sulla consulenza Linarello e lo 007 in relazione al caso del delitto di Garlasco. “Ha detto cose molto gravi”, ha detto il conduttore de Lo stato delle cose a Lovati, che ha fornito la sua ricostruzione dei fatti sul percorso che avrebbe fatto la consulenza prima di arrivare nelle sue mani.

La versione di Lovati sulla consulenza Linarello

Nel corso della puntata di lunedì 24 novembre de Lo stato delle cose si è tornati a parlare del delitto di Garlasco. Tra i temi affrontati c’è il percorso che avrebbe fatto la consulenza Linarello prima di arrivare nelle mani di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. Il conduttore Giletti ha chiesto a Lovati: “Perché non ha mai depositato la consulenza del Generale Garofano?”.

La risposta dell’avvocato: “Non l’ho mai depositata perché non ce n’è stata la necessità, dal momento che la Procura di Pavia di allora non dispose alcuna consulenza tecnica. Per cui perché dovevo anticipare io, depositando la mia?”.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio.

Massimo Lovati ha poi aggiunto: “Il tabellone con la cronologia che avete pubblicato prima non è esatto, perché parte dal 9 di dicembre, che è la data della consulenza Linarello. Invece bisogna partire dal 3 dicembre, quando l’agenzia investigativa SKP consegna il riassunto analitico delle attività svolte e la consulenza. Ma c’è di più: questa consegna viene preceduta da una relazione genetico-forense del professor Fabbri del 1° dicembre. La consulenza è finita nelle mie mani nel tempo cronologico che va dal 1° al 12 dicembre 2016, perché il 13 dicembre viene depositata l’istanza alla Corte d’appello. Me l’ha data Giangavino Sulas, che mi ha detto anche chi gliel’ha consegnata, però stasera non lo dico perché devo ancora verificare”.

Giletti, a quel punto, è sbottato: “Però, Lovati, stiamo chiacchierando… Le posso dire ‘uomini, omuncoli, quaquaraquà‘? Allora non mi doveva dire che avrebbe fatto il nome oggi. Lei ha il dovere di dirlo questa sera, perché non può un uomo come lei non dire come stanno le cose”.

La risposta di Lovati: “Va bene, non dirò il nome ma chi ha dato la consulenza a Giangavino Sulas: è lo 007 che fu intervistato il 2 febbraio 2017. Disse che i reperti analizzati dal dottor Fabbri sono andati a finire a Zurigo, in Svizzera. Avete capito? I reperti e la consulenza tecnica non sono genuini. Sempio è estraneo”.

Lo scontro tra Brindani e Lovati sullo 007

Dopo aver ascoltato le parole di Massimo Lovati, Giletti si è rivolto al giornalista Umberto Brindani: “La verità di Lovati è questa. Ti sembra credibile?”.

Brindani ha risposto: “Non posso che ribadire che Giangavino Sulas non ha passato questa cosa a nessuno per due ragioni: la prima è che era una persona che non si sarebbe mai prestata a un traffico illecito di atti secretati. Adesso addirittura scopriamo che questo scambio sarebbe avvenuto prima ancora che i documenti venissero secretati. Il secondo motivo è che ha fatto la famosa intervista al personaggio sbagliato, perché non era quello che aveva condotto l’indagine, tanto è vero che noi, giustamente, siamo stati querelati dallo studio Giarda e abbiamo dovuto trovare un accordo, altrimenti saremmo finiti in tribunale e saremmo stati condannati”.

L’accusa di Lovati: “Avete trovato un accordo con il tradimento di un altro personaggio, che sapete benissimo chi è e che non c’entra assolutamente niente, perché lo 007 intervistato non era quello che voi avete sbandierato per la remissione della querela e che si chiama Ezio Denti. Non era lui, era il vero 007. Ho fatto le mie investigazioni: quando vengo chiamato in causa e tacciato di falsità, ho diritto di difendere anche la mia personalità”.

La replica di Giletti: “Sì, però le cose vanno dette tutte, fino in fondo, per rispetto di chi non c’è più. Questo, avvocato, le ho chiesto”.

Il nuovo botta e risposta tra Giletti e Lovati

Poco dopo, Massimo Giletti si è rivolto ancora a Lovati: “Lei, stasera, ha detto delle cose molto gravi, ovvero che sarebbe arrivato tutto molto prima tramite dei canali che noi non conosciamo. Poi ognuno risponde a se stesso, alla sua morale”.

Lovati ha sottolineato di “non aver accusato nessuno”. E ha ribadito: “L’intervistato di Giangavino non è sicuramente il signor Ezio Denti, hanno voluto mistificare per ottenere una remissione di querela. Questo è sicuro. Io so già chi è stato a consegnare la consulenza a Giangavino, ma sono abituato a fare prima le verifiche”.