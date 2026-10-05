Garlasco, scontro tra i consulenti sul dna trovato sui pedali: Fabbri e Avato contro Capra, si valuta querela

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

"Tali gravissime e incomprensibili affermazioni del dott. Marzio Capra, che gettano pesanti ombre sull’operato dei sottoscritti, troveranno adeguata tutela nelle sedi competenti", queste le parole di Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, ex consulenti tecnici, in merito a quanto detto da Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, sul fatto che i due esperti fossero stati informati dal Ris dell’esistenza di due falsi negativi degli esami al pedale della bicicletta di Alberto Stasi al centro dell’ultimo scontro in merito al delitto di Garlasco.

Garlasco, cosa ha detto Marzio Capra

Nella puntata di Quarto Grado del 2 ottobre, Marzio Capra, genetista della famiglia Poggi, ha parlato del DNA rinvenuto sui pedali della bicicletta bordeaux di Alberto Stasi.

"Non sappiamo se la verifica sia stata fatta sullo stesso campione, noi non sappiamo nulla. Guardano di dati grezzi si dovrebbe determinare che si tratti di campioni diversi, a me hanno detto dei dati negativi, li ho visti, me lo hanno detto il 24, quando ho firmato il verbale dove mi sono stati fatti vedere tutti i risultati ottenuti".

Ha poi aggiunto: "Il consulente della difesa Fabbri ha detto di non averli visti? Sarà stato distratto. Voi pensate che in una settimana abbiano processato solo un campione? Io ero con loro".

Dopo l’intervento di Marzio Capra, è arrivata la risposta di Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, ex consulenti tecnici.

La replica di Avato e Fabbri

Come riporta l’ANSA, gli ex consulenti tecnici di Alberto Stasi hanno replicato alle parole di Marzio Capra.

"Tali gravissime e incomprensibili affermazioni del dott. Marzio Capra, che gettano pesanti ombre sull’operato dei sottoscritti, troveranno adeguata tutela nelle sedi competenti. Nel frattempo, i sottoscritti chiederanno alla Procura della Repubblica di Pavia di essere ascoltati come persone informate sui fatti, affinché questa incresciosa vicenda venga definitivamente chiarita", hanno dichiarato in una nota.

Hanno poi precisato che "i sottoscritti non hanno mai avuto conoscenza (né visiva, né documentale), né in quella data, né successivamente durante il processo che quel campione avesse dato esiti negativi. Di questi si è purtroppo venuti a conoscenza solo di recente dai nuovi sviluppi. Dimostrazione ne è che non sono mai confluiti nel fascicolo né risultano menzionati in alcun atto processuale o consulenza, tantomeno risultano inviati ai periti del Giudice dottor Vitelli nel 2009".

Come riporta ANSA, i due hanno anche ricordato "quanto evidenziato dal Prof Angelo Giarda all’udienza di convalida del 27 settembre 2007, il quale precisava espressamente che i CT di Stasi avevano e conoscevano solo due tracciati, uno di Chiara Poggi (di confronto) e uno unico, positivo, del pedale (corsa del 19 settembre 2007)".

Le parole di Matteo Fabbri

Nella puntata del 5 ottobre di Mattino Cinque, è stato intervistato Matteo Fabbri, uno dei due genetisti consulenti della difesa di Alberto Stasi

"Io sono esterrefatto e allibito del punto in cui questo processo è giunto, perché credo che da tecnici abbiamo il dovere di dire le cose come stanno, di fare chiarezza e di non fare alcuna confusione", questa la premessa dell’esperto.

Ha poi voluto dimostrare l’assurdità delle accuse: "Appellandomi all’intelligenza di tutti gli italiani, dell’uomo della strada, della persona più colta, all’onestà intellettuale di ognuno di noi: mi sarebbero dovuti sfuggire dei dati, il professor Avato li avrebbe visti e non li usati, io non glieli ho comunicati, quindi sostanzialmente avremmo taciuto la prova più importante che sarebbe servita a un dottor Stasi che ci ha rinnovato la propria stima ieri telefonicamente, e lo ringrazio perché ci siamo sacrificati per questo caso, avremmo taciuto la prova più importante, non avremmo dovuto scrivere nient’altro in più dopo e l’avremmo lasciato portare in carcere come 2 ignobili persone?".

Matteo Fabbri ha quindi commentato: "Penso che sia fuori da ogni logica possibile, immaginabile".

Il genetista consulente ha poi ricordato di aver avuto contatti con Alberto Stasi, l’avvocato Giada Bocellari e l’avvocato Giarda".

Ha infine concluso: "Il mio cuore è pulito e sereno e tranquillo. Se io avessi taciuto questi dati alla difesa, se il professor Avato li avesse taciuti probabilmente ci saremmo girati una corda attorno al collo perché saremo responsabili dell’ingresso nelle patrie galere del dottor Alberto Stasi, cosa che è fuori da ogni logica terrena".