Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti avvocato di Sempio e Federica Panicucci su treni e il libro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ancora tensione tra l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, e Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque. I due, già in passato protagonisti di alcuni scontri, hanno avuto un nuovo botta e risposta durante la trasmissione Mediaset.

La ricostruzione di Mattino Cinque sugli spostamenti di Sempio

Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è stato ospite in collegamento della puntata di lunedì 9 febbraio di Mattino Cinque, programma condotto su Canale 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

L’inviato della trasmissione Emanuele Canta ha riepilogato i nodi relativi agli spostamenti di Andrea Sempio nel giorno del delitto. Canta ha spiegato: “Sono tempi molto stretti, noi l’abbiamo fatto più volte e non siamo mai riusciti a stare nei tempi”.

ANSA

Interpellato su questo aspetto, Cataliotti ha detto: “Emanuele Canta è preciso ma è stato un po’ più sfortunato di noi, che abbiamo fatto esattamente le stesse valutazioni, addirittura computando anche il mutamento del percorso in ragione dell’urbanistica del territorio”.

L’avvocato poi ha fornito la sua spiegazione sulla cella agganciata dal telefono di Andrea Sempio quel giorno: “Bastano i nostri accertamenti per sconfessare la pur meticolosa verifica di Canta ma faccio un esempio: lei non ha idea di quanti processi ho fatto io in cui il principio per cui il cellulare aggancia la cella più vicina viene sconfessato nel caso in cui la cella sia satura e, alla luce di ciò, venga interessata da una chiamata non la cella più vicina, ma quella più lontana”.

Federica Panicucci lo ha interrotto: “Qui si va nel tecnico”.

Andrea Sempio, il treno e il biglietto del parcheggio

Liborio Cataliotti ha poi parlato del passaggio a livello nel percorso compiuto da Sempio, che è stato trovato abbassato dall’inviato Emanuele Canta, che ha tenuto a sottolineare che gli orari dei treni sono rimasti gli stessi a distanza di anni.

L’avvocato ha detto: “Ho sentito dire da Canta ‘molto probabilmente’…”.

La conduttrice è intervenuta: “No, non è molto probabilmente, gli orari dei treni sono sempre gli stessi”.

Cataliotti ha replicato prontamente: “In Italia? In Italia?! Per carità sulla carta gli orari dei treni sono sempre gli stessi, ma evinco che lei non si muove in treno“.

Ancora Panicucci: “Ah, lei parla di un ritardo quindi”. Poi la conduttrice ha spostato il discorso sul ticket del parcheggio: “Io credo sia dirimente capire se qualcuno ha rivelato di aver dato lui il biglietto o meno”.

“Ah per carità, vedremo l’ennesimo super testimone” ha risposto Liborio Cataliotti.

Lo scontro sul libro che Sempio sarebbe andato a comprare a Vigevano

L’altro scontro è andato in scena sul titolo del libro che Andrea Sempio sarebbe andato a comprare a Vigevano il giorno del delitto di Garlasco.

Federica Panicucci ha incalzato l’avvocato Cataliotti: “Il suo assistito non ricorda il titolo del libro, va lì per ben due volte e non ricorda il titolo del libro”.

La replica del difensore di Andrea Sempio: “No, non ricorda il libro che doveva comprare. Lui è stato sentito su questo aspetto il 4 ottobre 2008, un anno e 3 mesi dopo”.

“Però ricorda bene tutti gli orari… Ricorda tutto molto bene, ma il titolo no” ha detto ancora la conduttrice di Mattino Cinque.

A quel punto, è nato un botta e risposta con l’avvocato Cataliotti che ha chiesto a Federica Panucci quale fosse l’ultimo libro da lei comprato e due o tre libri comprati nell’ultimo anno. La presentatrice ha replicato: “Non sono io sotto indagine, andrei oltre”.