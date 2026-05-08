Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi in diretta tv: "Ma sta scherzando? Siamo seri"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Botta e risposta in diretta Tv tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi. Ospite di Ignoto X, l’avvocato di Andrea Sempio ha replicato duramente alle domande del conduttore della trasmissione su La 7 in merito sulla consapevolezza da parte del suo assistito di essere intercettato. Il riferimento è agli audio attorno a cui la procura di Pavia ha delineato l’accusa di omicidio nei confronto del nuovo indagato del delitto Garlasco.

I nuovi elementi sull’indagine di Garlasco

Ad accendere gli animi del legale sono state le interpretazioni fatte in trasmissione dal giornalista su una nuova intercettazione di Andrea Sempio, emersa tra gli elementi presentati dai pm con l’avviso di chiusura delle indagini della nuova inchiesta su Garlasco.

Nella captazione ambientale si sentirebbe un altro soliloquio del 38enne, dopo quello in cui diceva di essere stato respinto al telefono da Chiara Poggi, in cui avrebbe ripercorso tra sé e sé la scena del delitto: “Quando sono andato io… il sangue c’era” sarebbe la frase al centro della ricostruzione dell’accusa.

Lo scontro tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi

Secondo la difesa, in quell’audio del 12 maggio 2025, Sempio sarebbe stato consapevole di essere intercettato in auto e avrebbe semplicemente ripetuto le domande e le risposte formulate in audizione formulate dagli inquirenti e da Alberto Stasi, quando il condannato per l’omicidio della fidanzata era ancora testimone.

L’avvocato Cataliotti ha sottolineato in merito come Sempio avesse già rivelato un mese prima a un’amica di sapere di essere intercettato.

ANSA

La replica di Cataliotti

Una circostanza su cui Pino Rinaldi ha espresso le perplessità che hanno stizzito il legale: “Forse non sa che la cimice che ha in macchina non è intercettazione telefonica, ma è di un’altra natura”.

“Ma sta scherzando? Ma credo che le stia scherzando” la replica del legale. “Lo stesso metodo venne utilizzato nell’indagine precedente e non poteva non esserne consapevole. – ha precisato l’avvocato – Ma siamo un attimo seri perché altrimenti ci raccontiamo delle favole”.

Sul punto l’avvocato Cataliotti ha ribadito che Andrea Sempio fosse consapevole “che in quell’ambiente è intercettato”. “Che non avesse saputo, diciamo intuito, siamo generosi, di essere, di subire captazioni ambientali è una eresia che è smentita peraltro” ha ripetuto il legale.

“Quelle che ha letto prima si riferiscono a una captazione del 12 maggio, nell’ambito della quale lui sta commentando un esame testimoniale di Alberto Stasi – ha ripetuto ancora Cataliotti – Anzi, non lo sta commentando, ma lo sta riproducendo testualmente, per come lo ricorda, con domande e risposte, inframmezzate da suoi minimi commenti”. Forse ti può interessare Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 dopo l'indiscrezione su Marco Poggi: "Non ha sofferto abbastanza" Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca il Tg1 dopo quanto riportato sull'interrogatorio di Marco Poggi