Garlasco, scontro tra Lovati e Zanella sulle "alchimie" di Linarello e le vecchie indagini della Procura

Un nuovo scontro tra Gianluca Zanella e Massimo Lovati si colloca nel contesto della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Tra il giornalista di Darkside e l’avvocato di Andrea Sempio è andato in onda un acceso dibattito su due aspetti del caso: il primo riguarda il decreto di archiviazione delle indagini a carico di Sempio del 2017, il secondo sui dettagli della telefonata fatta da Alberto Stasi al 118 alle 13:50 del 13 agosto 2007. Lovati indica come "alchimie" i risultati ottenuti dal genetista Pasquale Linarello, che per primo trovò il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, e aggiunge che il gip della Procura di Pavia Fabio Lambertucci avrebbe sostenuto che le valutazioni di Linarello non avessero alcun valore scientifico. Dettagli, questi, che il giornalista Zanella ricorda come non veri invitando l’avvocato a rivedere le carte.

Lo scontro tra Zanella e Lovati

Martedì 23 settembre, durante la diretta di Mattino Cinque, in collegamento con lo studio sono intervenuti Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Gianluca Zanella, giornalista e fondatore dell’associazione culturale Darkside che da anni si occupa di approfondimenti di cronaca con una particolare attenzione sul delitto di Garlasco.

Secondo Massimo Lovati il gip Fabio Lambertucci, che archiviò la prima inchiesta su Sempio nel 2017, avrebbe considerato le valutazioni del genetista Pasquale Linarello "prive di valore scientifico" e per questo avrebbe deciso di scagionare l’amico del fratello della vittima. Linarello, ricordiamo, fu il primo a rilevare il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi.

Soprattutto, Lovati considera le valutazioni di Linarello come "alchimie". Quindi Gianluca Zanella è intervenuto per fare chiarezza: "Su cosa si basa Lambertucci per archiviare Sempio nel 2017? Ce lo dica, avvocato". "Leggilo! Leggilo, Zanella", gli ha risposto Lovati.

"Quindi lei sta dicendo che la Procura di Pavia di oggi si sta appoggiando a un ‘maldestro tentativo’ di Linarello, che era il genetista della difesa di Stasi? Sta dicendo che sono dei dilettanti?". Lovati ha confermato, quindi Zanella gli ha ricordato che "Linarello oggi non c’entra niente, avvocato".

Il decreto di archiviazione del 2017: cosa diceva

Ricapitolando: secondo Massimo Lovati il gip Fabio Lambertucci, nel 2017, archiviò le indagini a carico di Andrea Sempio "dicendo che le valutazioni del professor Linarello non hanno alcun valore scientifico".

Alcuni estratti del decreto di archiviazione, depositato il 17 marzo 2017, sono disponibili online. Nell’estratto riportato da Darkside il 12 marzo 2025, ma anche da Il Messaggero il 28 marzo 2017 e da Agi l’11 marzo 2025 si legge che Lambertucci ritenne "radicalmente priva di attendibilità la consulenza tecnica sul materiale genetico offerta oggi dalla difesa di Stasi" e considerava "viziata ab origine" la valutazione di Linarello "già nella formulazione del quesito laddove pretende di confrontare i risultati di oggi con quelli ottenuti dalla perizia di De Stefano (Francesco, incaricato dalla Corte d’Assise d’Appello nel 2014, nda)".

Ricordiamo che nel 2014 De Stefano, come ha specificato in una recente intervista, rilevò "un aplotipo monco i cui risultati di tre estrazioni diverse sono stati messi in colonna come risultati di un’unica reazione e non sono valori sufficienti per un confronto". Tornando al decreto di archiviazione, Lambertucci osservò che "il materiale genetico estratto dai reperti ungueali della vittima non è idoneo ad effettuare nessun confronto poiché i risultati emersi dalle tre estrazioni di Dna nelle tre prove effettuate dal perito sono divergenti ed incostanti, quindi del tutto inaffidabili".

Quindi si parlò di "inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa di Stasi" e si osservò che "le tracce di dna di Sempio potevano ben posizionarsi sulle unghie di Chiara Poggi in via mediata per il fatto che entrambi usavano il computer fisso in casa Poggi". Infine non veniva individuato alcun movente a carico di Andrea Sempio.

La telefonata dopo il delitto di Garlasco

Tornando al confronto tra Zanella e Lovati, quest’ultimo – che considera Alberto Stasi innocente – fa riferimento alla telefonata partita dal cellulare di Stasi alle 13:50, quando l’allora fidanzato di Chiara Poggi chiamò il 118 e disse che c’era un corpo a terra. Di seguito la trascrizione di alcuni estratti dell’audio:

Credo che abbiano ucciso una persona, non ne sono sicuro, forse è viva (…) C’è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra".

Lovati fa notare che Stasi non parlò delle scale su cui era adagiato il cadavere di Chiara Poggi, poi aggiunge: "Quindi non sono stati i carabinieri a pensare che fosse stato un incidente domestico, lo ha detto lui. Lo ha detto lui e ha detto ovviamente il falso". Gianluca Zanella scuote la testa e interviene: "Non ha parlato di incidente domestico" e sottolinea che "parlare di incidente domestico ci riporta anche alla sentenza di Appello", quella del 17 dicembre 2014 che condannò Stasi a 16 anni prima della sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

Zanella ricorda che nella sentenza "viene riportato, sbagliando, che Stasi avrebbe parlato di incidente domestico, ed è falso", e aggiunge che "questa frase ritorna quattro volte nella sentenza di Cassazione". Quindi il giornalista ricorda a Lovati che "sta dicendo un cosa non vera".