Garlasco, scontro tra Luciano Garofano e De Rensis: "Indagine del 2007 è una delle peggiori della storia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nell’ultima puntata di Filorosso è andato in scena un acceso scambio tra l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e il generale dei carabinieri Luciano Garofano sul caso di Garlasco. De Rensis ha richiamato le dichiarazioni della pm di Pavia Giulia Pezzino sulle “rilevanti omissioni” e definisce l’indagine del 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi “una delle peggiori della storia giudiziaria italiana”, mentre Garofano ha invitato a tenere bene in considerazione le conoscenze disponibili allora.

Garlasco, De Rensis: “Indagine del 2007 una delle peggiori della storia”

Nella puntata del 10 agosto di Filorosso su Rai 3 sono stati approfonditi gli ultimi sviluppi del caso del delitto di Garlasco. Diversi gli ospiti presenti, tra cui l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris oggi consulente della famiglia Poggi.

De Rensis è andato subito all’attacco richiamando le dichiarazioni rilasciate dalla pm di Pavia Giulia Pezzino alla procura di Brescia nell’ambito dell’indagine per corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti.

ANSA

Commentando le parole di Pezzino sulle “rilevanti omissioni” nell’inchiesta su Garlasco, De Rensis, ha definito l’indagine del 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi “una delle peggiori della storia giudiziaria italiana”.

Scontro tra Luciano Garofano e De Rensis

“Gli errori ci sono, sono inevitabili, ma rimarcarli ogni volta mi sembra antipatico“, ha risposto a De Rensis il generale Luciano Garofano.

L’ex capo dei Ris ha poi invitato chiunque voglia parlare del caso di considerare in quali condizioni si operava all’epoca e quali erano le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili.

Ad esempio, ricorda, la necessità di fare delle copie forensi è emersa soltanto nel 2008.

De Rensis ha insistito sulle parole di Pezzino, chiedendo a Garofano di spiegare cosa vuol dire “detto da un pm rilevanti omissioni”.

“Lei lo sa meglio di me”, ha risposto Garofano. “Ma guardiamole quali sono queste omissioni”, ha aggiunto, “non mi piacciono le generalizzazioni“.

Le dichiarazioni della pm Giulia Pezzino

Le dichiarazioni della Pezzino sono quelle rilasciate il 20 novembre 2025 davanti alla procura di Brescia nell’ambito dell’indagine per corruzione a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

La pm era co-titolare insieme al collega Mario Venditti della prima indagine di dieci anni fa su Andrea Sempio, poi archiviata.

Pezzino ha risposto alle domande dei colleghi su quell’inchiesta, spiegando di aver delegato la polizia giudiziaria “per evitare ogni possibile fuga di notizie data l’attenzione mediatica sul caso”.

“Avevo necessità di massima sicurezza sulla serietà delle attività anche perché dieci anni prima le indagini erano state caratterizzate da rilevanti omissioni”, ha detto.