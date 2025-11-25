Garlasco, scontro tra Marchetto e Cassese sulla foto mostrata a Stasi dopo l'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È scontro tra Francesco Marchetto e Gennaro Cassese, rispettivamente maresciallo e capitano dei carabinieri all’epoca del delitto di Garlasco, sulla foto del corpo di Chiara Poggi mostrata ad Alberto Stasi. Chi ha memoria ricorderà che Stasi in un primo momento aveva riportato di aver visto il viso della vittima pulito, un dettaglio che Marchetto gli contestò mostrandogli lo scatto con il volto insanguinato della ragazza. Secondo la ricostruzione Marchetto avrebbe mostrato quella foto prima dell’interrogatorio, influenzando così il racconto di Stasi, ma l’ex maresciallo respinge le accuse e dice di avergliela mostrata dopo il primo interrogatorio.

La versione di Francesco Marchetto

Lunedì 24 novembre Lo Stato delle Cose, il format condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stata teatro di uno scontro tra Francesco Marchetto e Gennaro Cassese. All’epoca del delitto di Garlasco il primo era maresciallo dei carabinieri, il secondo ricopriva il ruolo di capitano.

Il nodo da sciogliere è capire in quale momento Marchetto mostrò a Stasi la foto del volto insanguinato di Chiara. Secondo la ricostruzione l’allora maresciallo gliel’avrebbe esposta prima del primo interrogatorio influenzando, così, la sua versione sul ritrovamento del cadavere.

IPA L’ex maresciallo Francesco Marchetto (il primo da sinistra) mostrò ad Alberto Stasi una foto del volto insanguinato di Chiara Poggi, ma in quale momento? A Lo Stato delle Cose lo scontro con Gennaro Cassese

In collegamento con Lo Stato delle Cose Marchetto ha respinto le accuse. “La foto l’ho fatta vedere dopo che marescialli specializzati hanno sentito Stasi”, ha detto, aggiungendo che quel giorno “avevo chiesto al pm – Rosa Muscio, nda – di fargli due domande”. Quindi Stasi sarebbe stato condotto nel suo ufficio e Marchetto gli avrebbe chiesto “se fosse entrato in casa” e “come aveva visto il volto della povera Chiara”.

Alla risposta di Stasi – che andremo ad approfondire – Marchetto mostrò la foto e (secondo la sua versione) andò subito da Muscio per esporle ciò che stava succedendo nel suo ufficio. Quando poi tornò nella stanza, Stasi era stato accompagnato nella sala d’attesa. Inoltre durante un nuovo intervento in collegamento con Storie Italiane Marchetto ha fatto presentre che i marescialli del reparto operativo avrebbero interrogato Stasi alle 16, orario in cui l’ex maresciallo “si trovava in autostrada“, dunque non avrebbe potuto mostrare quella foto prima del primo interrogatorio.

Lo scontro con Gennaro Cassese

A Lo Stato delle Cose Gennaro Cassese ha sottolineato che Francesco Marchetto non verbalizzò quel colloquio con Alberto Stasi. Massimo Giletti gli ha domandato il motivo e l’ex maresciallo ha risposto: “Quando Stasi mi ha risposto in quel modo sono subito uscito per andare a parlare con la dottoressa Muscio e le ho detto: ‘Guardi che sta andando avanti così, così, e così”.

Poi si è rivolto a Cassese: “Quando sono rientrato, il capitano Cassese dovrebbe ricordare che siamo rientrati assieme in ufficio, e quando lui mi ha detto: ‘Facciamo il punto della situazione’ Stasi è stato mandato nella sala d’attesa. Poi abbiamo ricominciato a sentirlo”.

Garlasco, quella foto del volto di Chiara

Quando Alberto Stasi fu ascoltato dall’allora maresciallo Marchetto raccontò di aver trovato il volto della vittima “pulito”. Marchetto lo incalzò, quindi, mostrandogli una foto del volto insanguinato di Chiara Poggi. “Stro**o, è questo il volto pulito che hai visto?”, gli avrebbe domandato Marchetto.

La foto era stata scattata durante il sopralluogo in via Pascoli 8 da parte dei carabinieri a seguito della segnalazione fatta da Stasi al 118 e ai militari. La sua posizione sulla scena dell’omicidio e nell’omicido stesso, nonostante la condanna stabilita dalla Cassazione, è oggi oggetto di dubbi anche alla luce delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio.