Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Antonio De Rensis su Alberto Stasi: "Una pedina dei veri mandanti"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Discussione tra i legali Antonio De Rensis e Massimo Lovati sul delitto di Garlasco e sul ruolo di Alberto Stasi. I due avvocati, entrambi ospiti del programma “Ore 14”, si sono scontrati riguardo alle dichiarazioni durante la prima telefonata ai carabinieri dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, dopo essere entrato nella villetta nell’agosto 2007.

Lo scontro tra Massimo Lovati e Antonio De Rensis

Il dibattito tra tutti i presenti nasce dal fatto che Alberto Stasi, quando ha chiamato la polizia per avvisarla di aver trovato Chiara Poggi priva di conoscenza, ha detto che era stesa per terra.

Dopo aver visto le foto della polizia sul luogo del delitto, avrebbe cambiato versione dicendo che il corpo era steso sulle scale che portavano al piano di sotto.

ANSA

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati

Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, dice che il condannato per la morte della giovane, nelle prime dichiarazioni dopo aver scoperto il corpo di Chiara, avrebbe commesso due stranezze.

La prima è che afferma che “forse è ancora viva” e la seconda che “era stesa per terra“.

A quel punto lo interrompe l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis: “Ma se era scaraventata nelle scale o all’inizio delle scale, ma non poteva dirlo“.

Lovati risponde: “Ma lui dice è stesa per terra, forse è ancora viva. Ecco perché i carabinieri parlano dell’incidente domestico, ecco perché entrano senza calzari, per salvare la ragazza”.

Poi l’ipotesi del legale di Sempio è che Stasi non sia mai entrato in quella casa e che menta perché “pedina” dei veri mandanti.

L’ipotesi del legale Massimo Lovati

Secondo Massimo Lovati, Stasi mentirebbe “perché copre altri” ma non sarebbe complice.

“È una pedina – dice il legale – è una mera pedina in mano ai veri assassini“. Stasi sarebbe finito nelle mani di questi presunti mandanti nelle quattro ore successive al delitto.

La tesi di Lovati non è condivisa da De Rensis e neanche dagli altri presenti in studio, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone.

Il punto condiviso da Lovati e De Rensis

Massimo Lovati, proseguendo nel suo discorso, aggiunge che il delitto di Garlasco non è un omicidio d’impeto ma è stato premeditato.

Su questo punto l’avvocato trova l’approvazione del collega De Rensis, anche lui convinto che ci sia stata premeditazione sull’uccisione di Chiara Poggi.

Sia Lovati che De Rensis sottolineano che se fosse stato un delitto d’impeto sarebbero mancati degli oggetti dalla casa.

A chi fa notare che i genitori di Chiara hanno parlato della scomparsa di un martello e di alcuni asciugamani, l’avvocato De Rensis risponde che il martello “che forse non è direttamente compatibile con tutte le ferite”.