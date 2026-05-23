Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: "Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel..."

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il caso Garlasco continua a scaldare i salotti televisivi. L’ultimo scontro davanti alle telecamere è stato quello tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone. Ospiti della trasmissione Quarto Grado, i due hanno avuto un battibecco sulla mancata rendicontazione del lavoro svolto dall’ex avvocato di Sempio, che è stato incalzato anche da altri opinionisti presenti nello studio televisivo.

Garlasco, lo scontro tra Lovati e Bruzzone in tv

Alla fine, Massimo Lovati ha chiesto scusa a Roberta Bruzzone, ma prima del passo indietro i toni si erano molto scaldati durante la discussione sul caso Garlasco.

La criminologa e l’avvocato erano ospiti della trasmissione Quarto Grado, andata in onda venerdì 22 maggio su Rete Quattro. I toni si sono scaldati quando l’ex legale di Andrea Sempio ha parlato del lavoro che ha svolto in qualità di difensore e, in particolare, sull’assenza di un rendiconto scritto per il lavoro eseguito.

Le parole di Lovati contro Bruzzone e poi le scuse

Roberta Bruzzone ha criticato Lovati, dicendo che lui e gli altri avvocati si sarebbero approfittati dell’ingenuità della famiglia Sempio: "Qualcosa che dovrebbe essere lontano dall’etica professionale". Inoltre, la criminologa ha invitato Lovati a "pagare le tasse" e a rendicontare il lavoro svolto. La replica di Massimo Lovati, che ha seguito Andrea Sempio nella prima indagine su Garlasco, è stata piccata.

Il legale si è difeso dicendo che lui "non pubblica tutto quello che fa come fa la Procura, le mie cose le tengo per me". Poi lo sfogo contro Bruzzone: "Ho preso 15mila euro del cavolo per un lavoro di un anno e mezzo, cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel…".

Uno sfogo stoppato dal conduttore, Gianluigi Nuzzi, che ha invitato Lovati a moderare i toni. Al rientro in trasmissione dalla pausa pubblicitaria, Lovati ha chiesto scusa a Bruzzone, dicendo di essersi lasciato trasportare dalla foga.

Garlasco, il nodo dei contanti pagati dai Sempio agli avvocati

"Con Bruzzone ho sempre avuto un rapporto corretto e affettuoso, ho sbagliato ma qui state facendo il processo a Lovati", ha aggiunto l’ex avvocato di Andrea Sempio. Successivamente, incalzato da altri ospiti presenti in studio e sempre nell’ambito delle discussioni sul caso Garlasco, Lovati si è difeso dicendo di essere "un avvocato sui generis" perché "non compilo resoconti, ma nei processi vado a improvvisare dopo aver sentito quello che dicono gli altri".

Il nodo centrale delle contestazioni mosse a Lovati riguarda un giro di telefonate, risalenti all’epoca delle prime indagini, tra Andrea Sempio, un altro avvocato e l’ex carabiniere Silvio Sapone.

Secca, anche in questo caso, la replica di Lovati: "Io non sono Soldani né Sapone e di avvocati non ne voglio". Il riferimento della discussione è ai 56mila euro in contanti che la famiglia di Sempio avrebbe pagato agli avvocati, tra cui anche Massimo Lovati.