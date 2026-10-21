Garlasco, scontro tra Michele Sarno e Liborio Cataliotti a Storie Italiane: "Supponente", "Battaglia persa"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Uno scontro in diretta sul carattere di Andrea Sempio e sull’articolo 133 del codice penale, tra lezioni di diritto e toni sempre più alti. A Storie italiane, su Rai 1, l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, e il penalista Michele Sarno si sono affrontati a più riprese, davanti alle telecamere, sul caso Garlasco, rinfacciandosi a vicenda di non conoscere il codice.

Garlasco, Cataliotti e Sarno divisi sulla personalità di Sempio

A Storie italiane, nella puntata del 21 ottobre, tutto è partito da una premessa dell’avvocato di Sempio.

Cataliotti ha detto di non voler parlare delle foto pornografiche trovate sul pc di Alberto Stasi, né degli attacchi a Sempio per le frasi scritte su un forum.

Per lui non sono elementi utili a stabilire chi sia colpevole: “La personalità non può essere oggetto di giudizio, a meno che non tracimi in incapacità di intendere e di volere”.

Sarno, premettendo di stimare il collega, è intervenuto citando l’articolo 133 del codice penale, che a suo dire prevede la valutazione della personalità.

“Lei sa bene quanto in un processo determinati aspetti possano avere importanza, soprattutto se ci sono documenti sequestrati”, ha detto rivolto a Cataliotti.

E un consiglio per Sempio: leggere “L’arte di tacere”, perché “più si parla e più si possono creare dei danni”.

Lo scontro sull’articolo 133 tra Sarno e Cataliotti

Più avanti la discussione è ripresa, ancora più accesa.

Cataliotti ha risposto con una provocazione: “Dopo il proscioglimento, visto che mi sembra la preoccupazione di molti, consiglierò al mio cliente di fare un corso di educazione civica e magari sessuale”.

Poi la replica nel merito: l’articolo 133, secondo lui, non parla di personalità ma del carattere del reo, da considerare per commisurare la pena.

Sarno ha letto il testo dell’articolo dal cellulare, accusando il collega di negare quanto scritto nel codice: “Io le ho dimostrato che non è vero ciò che lei dice”.

“Ho insegnato per 20 anni, l’articolo 133 è l’abc del codice penale”, ha ribattuto Cataliotti.

Il problema, ha spiegato, è il veicolo attraverso cui il giudice può conoscere il carattere: può leggere dei diari, ma non disporre una perizia su quei diari.

“Anch’io ho insegnato procedura penale”, la risposta di Sarno.

Nel botta e risposta Sarno è arrivato a dare del “supponente” al collega.

Cataliotti e il perché della difesa in televisione

Nell’ultima parte della puntata Cataliotti ha spiegato perché la difesa di Sempio ha scelto di andare in televisione.

“Ci sono criminologi, avvocati, professori, psicologi, tuttologi che vanno a discutere atti giudiziari del nostro assistito”, ha detto.

Per questo, ha spiegato, anche i legali intervengono pubblicamente, per evitare una visione distorta della verità processuale.

Un tentativo che lo stesso Cataliotti, però, ha definito una “battaglia persa”.

Non è l’unico momento di tensione in tv sul caso: Federica Panicucci si è scontrata con Pelosi, consulente di Sempio, mentre Milo Infante ha fatto la prova della scarpa e ha parlato di una tempesta in arrivo. E si è tornati anche sul giallo dei pedali della bici di Stasi.