Garlasco, scontro tra Milo Infante e Gennaro Cassese sul pc e le scarpe di Stasi: "Ma quali prove cercavate?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso Garlasco è scoppiata una nuova polemica in tv, che ha visto protagonisti Milo Infante e Gennaro Cassese. Al centro della discussione ci sono le scarpe e pc di Alberto Stasi. "Ma quali prove cercavate?", ha chiesto il conduttore tv all’ex capo dei carabinieri di Vigevano, che fece le prime indagini sul delitto di Garlasco. Infante ha poi aggiunto: "Stasi è un pazzo che ha consegnato volontariamente delle scarpe che voi non avete chiesto?".

Il racconto di Gennaro Cassese sul pc di Alberto Stasi

Nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, il conduttore Nicola Porro ha domandato a Gennaro Cassese: "Perché non è stata fatta una copia forense del computer di Stasi?".

Cassese ha spiegato: "Se le devo dare una risposta di tipo giuridico, c’è stata una modifica normativa nel 2008 per la quale i dati dei supporti informatici devono essere garantiti per sempre e, quindi, nasce l’esigenza di fare una copia forense. Nel 2007 non avevamo questo obbligo. Ciò nonostante, ritengo sia stato inopportuno aprire quel computer".

Ancora Cassese: "Vorrei fare una precisazione, come dato oggettivo di verità: se noi avessimo avuto la certezza che il computer non dovesse essere aperto nel modo più assoluto, avremmo sbagliato già a dare la tesi a Stasi. La tesi è stata autorizzata dalla Procura. Per poterla dare a Stasi il 14 mattina, abbiamo dovuto trasferirla dal computer a una pendrive e poi riversarla sul cd per poi darla a Stasi".

L’ex capo dei carabinieri di Vigevano ha aggiunto: "Sono stati fatti accessi sul computer da parte dei carabinieri. Io ho preteso ed è stata fatta una relazione in cui sono indicate le operazioni fatte. Ogni volta che è stato fatto un accesso, si è sempre indicato che non è stato mai aperto il file della tesi. Nella nostra ignoranza informatica, si pensava di salvaguardare il file della tesi".

Cassese ha poi sottolineato: "Quel computer è stato dato da una persona che all’epoca non era indagata e ce l’ha dato spontaneamente. Il computer è stato acquisito perché Stasi ce l’ha consegnato. Con le conoscenze informatiche che sono arrivate dopo, condivido l’inopportunità di aprire quel computer. Ma in quel momento è stato fatto solo per avere spunti investigativi".

La polemica di Milo Infante sulle "prove"

Milo Infante, ospite in trasmissione, ha chiesto a Gennaro Cassese: "Il 14 siete entrati in casa di Stasi, gli avete chiesto le scarpe e ve l’ha date, gli avete chiesto il computer e ve l’ha dato. Adesso non si può sentire che non era sotto sequestro e che è stato un atto volontario. Tutti questi atti volontari, alla fine, al processo d’Appello Bis, diventano il modo di Stasi per inquinare e depistare le indagini. Avete devastato il 78% del contenuto del computer, è stato modificato il 78% del contenuto. Non diciamo però che avete cercato di preservare le prove. Questo no".

La replica di Cassese: "Il 14 mattina non abbiamo fatto una perquisizione a carico di Stasi, ma una perquisizione presso il domicilio di Stasi alla ricerca di materiale riconducibile a Chiara. In quella circostanza ci ha dato scarpe e computer".

Infante lo ha interrotto, dicendo: "È stato un trucco. Vada indietro con la memoria, se vuole ci riesce. La dottoressa Muscio non vi avrebbe mai autorizzato una perquisizione a carico di Stasi. Ma quali prove cercavate? Erano fidanzati da 4 anni".

"Noi siamo andati là con un decreto, non di iniziativa. Noi siamo andati là col pm sul posto", ha replicato Cassese.

Lo scontro tra Infante e Cassese sulle scarpe di Stasi

Milo Infante ha poi incalzato Gennaro Cassese sulle scarpe di Alberto Stasi: "Lei ci sta dicendo che il 14 agosto 2007, dopo un interrogatorio di 13 ore, siete andati a cercare prove del passaggio della sua fidanzata con cui stava da 4 anni? Voi cercavate le prove della colpevolezza di Stasi. Mi spieghi perché gli avete chiesto le scarpe? Perché lui le consegna? Nel 2026 mi sta dicendo che voi non avete chiesto le scarpe a Stasi? Stasi è un pazzo che consegna volontariamente delle scarpe che voi non avete chiesto? Questa è la notizia di questa sera?".

La risposta dell’ex capo dei carabinieri di Vigevano: "Allora, io chiedo a lei: secondo lei noi facciamo aprire un armadio ma prendiamo solo alcune scarpe e non tutte, solo quelle che ci consegna Stasi?".

La chiosa finale di Milo Infante: "Ma davvero? Non avete chiesto voi le scarpe a Stasi? Le ha portate lui perché le pasticcerie erano chiuse e non voleva venire con le mani in mano?".