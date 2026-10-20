Garlasco, scontro tra Procura e avvocati di Sempio sull'intercettazione del 14 aprile: "Il commento è del 15"
Scontro tra gli avvocati di Andrea Sempio e la Procura sull'intercettazione del 14 aprile relativa al caso del delitto di Garlasco: la scoperta
Scontro tra gli avvocati di Andrea Sempio e la Procura sull’intercettazione del 14 aprile 2025 sul caso del delitto di Garlasco. Secondo la difesa dell’indagato, le sue parole erano riferite a un commento pubblicato sotto un podcast, ma la Procura sostiene che Sempio non parlava né del podcast né del commento anche perché quest’ultimo, stando a quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stato pubblicato solo il giorno successivo e, cioè, il 15 aprile.
- L'intercettazione di Andrea Sempio del 14 aprile 2025
- La tesi degli avvocati di Andrea Sempio
- Cosa sostiene la Procura sull'intercettazione di Sempio del 14 aprile
- Le parole dell'avvocato Angela Taccia sulle intercettazioni di Sempio
L’intercettazione di Andrea Sempio del 14 aprile 2025
L’intercettazione ambientale al centro dello scontro tra la Procura e la difesa di Andrea Sempio, trasmessa da Mattino Cinque, risale al 14 aprile 2025.
Andrea Sempio dice: "Delle tre chiamate lei ha detto: ‘Non ci voglio parlare con te‘ (dice imitando una voce femminile). E era tipo… E io gli ho detto: ‘Riusciamo a vederti?’. E lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono. Ah, ecco che fai la dura… Ma io non l’ho mai vista in questo modo… E da un lato l’interesse non era reciproco…".
La tesi degli avvocati di Andrea Sempio
Secondo gli avvocati difensori di Andrea Sempio, nell’intercettazione del 14 aprile il loro assistito stava facendo riferimento a un commento pubblicato sotto una live riguardante il caso Garlasco.
Cosa sostiene la Procura sull’intercettazione di Sempio del 14 aprile
Come riportato ancora da Mattino Cinque, i carabinieri, grazie al lavoro della Sesta sezione – Cyber Investigation del Nucleo investigativo dei carabinieri di Moscova, sono riusciti a risalire all’orario e al giorno in cui il commento che avrebbe innescato le parole di Andrea Sempio è stato pubblicato.
La data indicata è quella del 15 aprile, alle ore 17.
Il soliloquio di Andrea Sempio risale, invece, al giorno precedente: il 14 aprile.
Alla luce di ciò, i magistrati hanno concluso che Sempio non poteva commentare un messaggio che ancora non era stato scritto. Ma non è tutto: anche i temi affrontati dalla youtuber non sarebbero stati coerenti con i commenti fatti da Andrea Sempio, perché riguarderebbero tutt’altro.
Le parole dell’avvocato Angela Taccia sulle intercettazioni di Sempio
A proposito delle intercettazioni, l’avvocato Angela Taccia, che assiste Andrea Sempio, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da Mattino Cinque di averne trovate "molte di interessanti, utili per contestualizzare e far capire molte cose relativamente ai soliloqui e a molto altro".