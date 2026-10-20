Garlasco, scontro tra Procura e avvocati di Sempio sull'intercettazione del 14 aprile: "Il commento è del 15"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro tra gli avvocati di Andrea Sempio e la Procura sull’intercettazione del 14 aprile 2025 sul caso del delitto di Garlasco. Secondo la difesa dell’indagato, le sue parole erano riferite a un commento pubblicato sotto un podcast, ma la Procura sostiene che Sempio non parlava né del podcast né del commento anche perché quest’ultimo, stando a quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stato pubblicato solo il giorno successivo e, cioè, il 15 aprile.

L’intercettazione di Andrea Sempio del 14 aprile 2025

L’intercettazione ambientale al centro dello scontro tra la Procura e la difesa di Andrea Sempio, trasmessa da Mattino Cinque, risale al 14 aprile 2025.

Andrea Sempio dice: "Delle tre chiamate lei ha detto: ‘Non ci voglio parlare con te‘ (dice imitando una voce femminile). E era tipo… E io gli ho detto: ‘Riusciamo a vederti?’. E lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono. Ah, ecco che fai la dura… Ma io non l’ho mai vista in questo modo… E da un lato l’interesse non era reciproco…".

La tesi degli avvocati di Andrea Sempio

Secondo gli avvocati difensori di Andrea Sempio, nell’intercettazione del 14 aprile il loro assistito stava facendo riferimento a un commento pubblicato sotto una live riguardante il caso Garlasco.

Cosa sostiene la Procura sull’intercettazione di Sempio del 14 aprile

Come riportato ancora da Mattino Cinque, i carabinieri, grazie al lavoro della Sesta sezione – Cyber Investigation del Nucleo investigativo dei carabinieri di Moscova, sono riusciti a risalire all’orario e al giorno in cui il commento che avrebbe innescato le parole di Andrea Sempio è stato pubblicato.

La data indicata è quella del 15 aprile, alle ore 17.

Il soliloquio di Andrea Sempio risale, invece, al giorno precedente: il 14 aprile.

Alla luce di ciò, i magistrati hanno concluso che Sempio non poteva commentare un messaggio che ancora non era stato scritto. Ma non è tutto: anche i temi affrontati dalla youtuber non sarebbero stati coerenti con i commenti fatti da Andrea Sempio, perché riguarderebbero tutt’altro.

Le parole dell’avvocato Angela Taccia sulle intercettazioni di Sempio

A proposito delle intercettazioni, l’avvocato Angela Taccia, che assiste Andrea Sempio, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da Mattino Cinque di averne trovate "molte di interessanti, utili per contestualizzare e far capire molte cose relativamente ai soliloqui e a molto altro".