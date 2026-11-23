Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo confronto televisivo sul delitto di Garlasco nello studio de Lo Stato delle Cose. Ospiti di Massimo Giletti, l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, e il difensore di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, si sono confrontati sull’apertura della nuova indagine. Al centro del dibattito l’intervista in cui Sempio punta il dito contro l’impulso dato dai legali di Stasi, le repliche dei due avvocati e la questione dei contenuti privati estratti dai computer dei due.

L’inchiesta sull’impulso della difesa Stasi

Lo Stato delle Cose vede a confronto Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Massimo Giletti inizia il dibattito mostrando un pezzo dell’intervista fatta da un inviato del Tg2 ad Andrea Sempio, fermato in strada mentre si dirigeva proprio da Angela Taccia. “Cerchiamo di approfittare del tempo che abbiamo per rivedere un po’ tutto”, spiega al giornalista.

L’indagato della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spiega che fa una sorta di “casa e chiesa”, ovvero “o sono a casa, o sono dall’avvocato o sono giù a Roma per qualche incontro”. Sul lavoro che stanno svolgendo insieme ai suoi difensori, dichiara che stanno rivedendo le carte, ma che la maggior parte del lavoro era stata già fatta. “Abbiamo ancora questi mesi, più che altro per prepararsi al meglio possibile…”, spiega.

Poi il commento sul perché crede di essere finito di nuovo al centro delle indagini, dopo quelle del 2016-2017. Sempio dichiara: “La palla viene rilanciata sempre dagli avvocati di Stasi, il condannato. È sempre quello il motivo. Per quanto sia stata portata avanti la narrazione che questa volta è stata la Procura, la Procura ha agito su impulso della difesa”, sottolinea. “Giustamente se pensano che possano aiutare il loro assistito – aggiunge – da vivere fa schifo”.

Il commento di Antonio De Rensis

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, dice che negli ultimi due anni non ha mai commentato le parole di Andrea Sempio. “Ha un coinvolgimento personale molto forte, non credo che spetti a me contrastare quello che dice”, ragiona in trasmissione.

“Lui vede le cose in questo modo, ovviamente dal nostro punto di vista non è così”, prosegue De Rensis. L’avvocato spiega che non ci sono atti, nelle fonti di prova, nei suoi confronti.

Giletti, rivolgendosi a Taccia, le fa notare che non è solo la sua avvocata, ma anche un’amica. “Andrea è come lo vedete, quello che dice a noi lo dice anche davanti alle telecamere”, risponde.

La risposta di Angela Taccia

Poi Taccia torna sul discorso fatto emergere da De Rensis: “È vero che condivido l’atteggiamento del collega, sarebbe poco elegante commentare le parole delle parti che la vivono sulla loro pelle”.

Ma sottolinea che è vero anche che la Procura ha aperto l’inchiesta su impulso della difesa di Stasi.

Non accuse dirette contro Sempio, ma richieste di accertamenti che riguardavano il loro assistito. “Non hanno preso di mira un soggetto per rovinargli la vita – sottolinea – con i loro consulenti hanno svolto accertamenti e per loro esce sempre il nome di Andrea Sempio”.

La differenza tra i contenuti esposti di Sempio e Stasi

Angela Taccia è poi tornata sulla frase che ha fatto discutere nei talk show, quella per la quale secondo lei (che ha visionato tutto il contenuto del pc di Alberto Stasi) non è uscito tutto, mentre delle cose private di Andrea Sempio (che non avrebbero a che fare con il processo) sta uscendo tutto.

Giletti prova a provocare l’avvocata – dice di sé “io che non sono un gentleman” – per capire se Taccia intendesse dire che nel pc di Stasi i contenuti non resi pubblici fossero peggiori di quelli che stanno venendo pubblicati dal pc di Sempio.

“Non deve uscire materiale né dell’uno né dell’altro che non è connesso all’indagine”, sottolinea. Taccia, mentre Giletti continua a provocarla, si rivolge direttamente ad Antonio De Rensis e gli chiede se lui e la collega Bocellari abbiano capito cosa intendesse. De Rensis annuisce: “Un confronto penso sia sterile e credo anche che, come abbiamo cercato di dimostrare, noi siamo esclusivamente concentrati su ciò che è la difesa di Alberto”. “Ecco, a me interessa questo”, dice Taccia.