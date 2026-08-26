Garlasco, secondo Dario Redaelli la nuova analisi della scena del crimine "non aggiunge nulla di nuovo"

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Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, in un intervento televisivo ha precisato che le nuove analisi condotte sulla scena del crimine del delitto di Garlasco non aggiungerebbero “nulla di nuovo a quanto già sancito dalla sentenza di condanna che ha portato in carcere Alberto Stasi“. L’esperto, ad esempio, sostiene che l’impronta 33 non sia un’impronta “dattiloscopicamente valida” ma che su questo aspetto è pronto a confrontarsi con i consulenti delle altre parti del procedimento.

La scena del delitto di Garlasco secondo Dario Redaelli

Nel corso della puntata di Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo format di Canale 5 condotto da Milo Infante, è intervenuto in collegamento Dario Redaelli, consulente della famiglia di Chiara Poggi.

Secondo Redaelli, l’analisi della scena del crimine condotta nel 2025 e nel 2026 “non aggiunge nulla di nuovo a quanto già sancito dalla sentenza di condanna che ha portato in carcere Alberto Stasi”.

ANSA

Ancora, il consulente dei Poggi sostiene che anche nelle nuove analisi risulterebbe che l’assassino presente nella villetta di via Pascoli 8 sia uno soltanto, un dettaglio confermato anche dal lavoro “dei carabinieri dei Ris di Cagliari” nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia.

Elementi nuovi, quindi, da questo lavoro “non ne sono usciti”.

Perché l’impronta 33 non sarebbe “dattiloscopicamente valida”

Nell’attesa di “poterci confrontare anche con gli altri consulenti”, Redaelli si sente di dire che “l’impronta 33 non è dattiloscopicamente valida”.

Questo perché “ha altre criticità” legate “al luogo del rinvenimento, alle modalità di esaltazione” e al test della ninidrina, che ha rilevato “una quantità di amminoacidi molto, molto elevata”. Tale quantità di amminoacidi “ha consentito alla difesa di Stasi di dire che quella fosse un’impronta sudata”, mentre ai Ris di Cagliari e al Racis di sostenere che fosse “un’impronta bagnata”.

Le nuove analisi, per concludere, portano a “tesi assolutamente differenti” anche a distanza di 19 anni dal delitto, “e noi come consulenti ne abbiamo altre ancora”. Non esiste, dunque, una prova che metta d’accordo le parti su una versione alternativa alla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi.

Milo Infante denunciato da Stefania Cappa

Nel corso della stessa puntata, il conduttore Milo Infante ha dato notizia di essere stato denunciato da Stefania Cappa. Al giornalista viene contestato il reato di ricettazione.

Durante la puntata, Infante ha precisato l’intenzione di non farsi tutelare da Mediaset in quanto la contestazione riguarda “un reato grave” e scaricare la responsabilità sull’azienda “sarebbe un abuso”, quindi “pagherò di tasca mia”.