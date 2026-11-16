Garlasco, secondo il genetista Ricci la revisione su Stasi ribalterà la condanna: ci sono "elementi clamorosi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si avvicina la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ugo Ricci, il genetista forense che ha contribuito a riaprire il caso, si dice convinto che la revisione sarà in grado di ribaltare la sentenza di condanna. Nel materiale raccolto dalla difesa di Stasi ci sarebbero “elementi clamorosi” in grado di mettere in discussione quella sentenza, in particolare i dati grezzi degli accertamenti scientifici eseguiti nel 2007.

Garlasco e la revisione della condanna di Alberto Stasi

Con la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio si avvicina la presentazione dell’istanza di revisione della condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Sulla vicenda è intervenuto domenica 15 novembre al Tg1 Ugo Ricci, il genetista forense consulente della difesa di Stasi che contribuì a far riaprire il caso.

“Sono convintissimo che tutto ciò che sarà all’interno della richiesta di revisione sarà in grado di ribaltare quello che abbiamo trovato nella sentenza che ha accusato e condannato Alberto Stasi”, ha detto Ricci ai microfoni del Tg1.

ANSA

Gli avvocati di Stasi, che sta finendo di scontare la condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, si preparano a bussare alla porta della Corte d’Appello di Brescia per la revisione del processo. Con, a quanto pare, abbastanza elementi in grado di mettere in discussione quella sentenza, indipendentemente dall’esito dell’eventuale processo a Sempio.

Il genetista Ricci: la revisione “ribalterà” la condanna

La difesa di Stasi non ha ancora svelato le proprie carte, ma da giorni si parla della presenza di “elementi clamorosi” nel materiale raccolto ed esaminato dai consulenti, parte del quale ottenuto con la nuova inchiesta della procura di Pavia a carico di Andrea Sempio.

Tra questi elementi l’esame dei dati grezzi degli accertamenti scientifici eseguiti dal Ris di Parma nel 2007, ottenuti integralmente dalla procura e consegnati alle parti nei mesi scorsi. Dalla rilettura di questi dati sarebbero emerse incongruenze e anomalie che, secondo i consulenti della difesa, potrebbero mettere in discussione gli elementi usati come prova per la colpevolezza di Stasi.

Al Tg1 Ugo Ricci non ha nascosto lo stupore per quanto emerso durante questo lungo e complesso lavoro che ha svolto con il collega Linarello: “Io e il dottor Linarello ci siamo più volte interrogati se quello che vedevamo era davvero quello che veniva fuori dalle attività tecniche e investigative e abbiamo fatto più di una volta sobbalzi sulla sedia”.

La revisione di Stasi e l’udienza preliminare per Sempio

La difesa di Alberto Stasi sta ancora lavorando all’istanza di revisione della sentenza di condanna da presentare alla Corte d’appello di Brescia, a cui spetterà il compito di stabilire se sia ammissibile.

Intanto va avanti parallelamente l’inchiesta a carico di Andrea Sempio: lo scorso 3 novembre la procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio del 38enne per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, il tribunale ha fissato al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare.