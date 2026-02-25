Garlasco, secondo il medico legale Giuseppe Fortuni "Chiara Poggi è stata colpita da più oggetti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato messo in atto in più fasi, rispetto ai circa 20 minuti attribuiti ad Alberto Stasi per compiere l’atto, ritornare a casa sua e accendere il computer? E l’assassino, o gli assassini, potrebbero avere utilizzato più armi? Una nuova lettura del caso Garlasco apre a nuove ipotesi.

Garlasco, nuova consulenza medico-legale

La consulenza medico-legale affidata dalla Procura di Pavia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consegnata nell’ambito dell’inchiesta bis sull’omicidio della 26enne pavese, allargherebbe la forbice temporale dell’aggressione.

Il documento è ancora secretato, ma le indiscrezioni sono state rivelate dalla trasmissione Mattino Cinque. La dottoressa Cattaneo si è recata negli uffici della Procura per confrontarsi con il procuratore e con gli investigatori.

Se le conclusioni della consulenza dovessero confermare una finestra temporale più ampia, lo scenario potrebbe incastrarsi con l’alibi di Stasi, collocato tra le 9:36 e le 12:20 di quella mattina, arco in cui si trovava a casa a lavorare alla tesi.

In tale ipotesi, Stasi verrebbe escluso dalla scena del crimine. Le risposte potrebbero arrivare anche dall’incrocio tra la consulenza Cattaneo e la nuova Bpa (Bloodstain Pattern Analysis) depositata dai Ris di Cagliari, chiamati a ridisegnare la scena del delitto a partire dalle macchie di sangue presenti nella casa dei Poggi.

Ipotesi revisione del processo per Stasi

Qualora emergesse l’esclusione di Stasi dalla scena, la Procura pavese potrebbe avviare l’iter di revisione del processo a suo carico e, contestualmente, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio per Sempio.

A Garlasco più armi del delitto?

Durante l’ultima puntata di Mattino Cinque, il medico legale Giuseppe Fortuni ha fornito una interpretazione tecnica delle lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi.

Fortuni ha spiegato che la lesione mortale sarebbe compatibile con un colpo inferto da un mezzo contusivo in regione parieto-occipitale sinistra.

Le altre ferite, tuttavia, non sarebbero di natura contusiva ma riconducibili a uno strumento fendente e dotato di lama, “con un filo grossolano, affilata ma pesante”.

Il medico legale ha inoltre evidenziato la presenza di una lesione sopra l’orecchio sinistro compatibile con una ferita da punta e di una ferita sul sopracciglio sinistro che somiglia a una lesione da taglio.

Secondo Fortuni, nessuna arma singola può presentare contemporaneamente tutte queste caratteristiche. Per questo motivo, lui ritiene, non è possibile identificare un unico oggetto compatibile con l’insieme delle lesioni riscontrate.

Da qui la conclusione: Chiara Poggi sarebbe stata colpita con più oggetti, “almeno due”. “Una lesione da taglio sembra descritta e quindi ci dovrebbe essere anche un mezzo affilato che non risulta nell’ipotesi dell’attrezzo del camino”, cioè l’attizzatoio, “oppure nell’ipotesi del martello”, ha argomentato Fortuni.