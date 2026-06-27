Garlasco, secondo la nuova perizia sulla camminata di Alberto Stasi "impossibili le scarpe pulite": il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La nuova consulenza tecnica della famiglia Poggi sul caso Garlasco, effettuata dal perito Falleti, si concentra sulla camminata di Alberto Stasi. Secondo la perizia, con soli 34 centimetri di spazio utile nel corridoio, Stasi non avrebbe potuto avere le scarpe pulite. La difesa replica e attende la decisione sulla revisione del processo, attesa a settembre 2026.

La nuova perizia sul caso Garlasco

La nuova perizia mette quindi in dubbio le certezze consolidate sulla camminata di Alberto Stasi la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco.

Disposta dai legali della famiglia della vittima, la consulenza è stata presentata in esclusiva durante la trasmissione “Quarto Grado”. Al centro dello studio c’è una domanda che da anni divide esperti e appassionati del caso: Stasi avrebbe davvero potuto attraversare la villetta di via Pascoli senza sporcarsi le suole delle scarpe con il sangue presente sul pavimento?

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I calcoli del consulente Falleti

Il consulente informatico della famiglia Poggi, Fabio Falleti, ha risposto negativamente, dati alla mano. Ai 134 centimetri di larghezza del disimpegno vanno sottratti i 44 centimetri dati dall’area protetta dalla porta, più la sporgenza della maniglia.

Ai rimanenti 90 centimetri si devono sottrarre i 29 centimetri della gora di sangue e i 27 dello spazio tra la gora e la porta a libro, quindi resta uno spazio di 34 centimetri. Uno spazio che ritiene fisicamente insufficiente per transitare senza impattare le macchie ematiche.

Il nodo cruciale è l’omissione nella ricostruzione del 2009. Come spiega lo stesso Falleti, “non è stata inserita la porta che divideva il soggiorno. Un ostacolo fisso che sposta la camminata verso il centro del corridoio e quindi porta la traiettoria di Stasi verso la gora di sangue”.

Paolo Reale, ingegnere informatico e cugino di Chiara Poggi, ha precisato: “La porta tra l’altro non era completamente aperta perché c’era un porta abiti con abiti appesi dietro, ecco perché la parte cruciale della perizia della camminata fatta in un ambiente ricostruito male è stato un errore”.

L’elastico nero

Il secondo elemento chiave riguarda l’elastico nero dei capelli di Chiara, caduto durante la colluttazione a pochi centimetri dalla porta a libro e dalla macchia di sangue. L’oggetto è rimasto esattamente dov’era senza essere spostato.

Falleti si è chiesto: “Come può aver maneggiato la porta senza impattare o spingere questo elastico?”. La mattonella su cui l’elastico si trovava era, secondo i periti del processo di primo grado, esattamente il punto dove Stasi avrebbe dovuto appoggiare il piede per aggirare il sangue.

La replica della difesa di Stasi

Giada Bocellari, legale di Stasi, ha replicato: “A prescindere dal fatto che sono state fatte due perizie su questo, quella di primo grado e quella dell’appello bis, si è detto che Stasi ha pestato il sangue, e Alberto Stasi ha detto di aver pestato il sangue: ce lo vogliamo mettere in testa? Alberto Stasi potrebbe benissimo aver pestato del sangue senza sporcarsi le scarpe e senza lasciare tracce, al di là dei 50 centimetri in più o in meno”.

Bocellari ha anche sottolineato un aspetto rimasto irrisolto: “Ci sono le impronte in cucina, ci sono le impronte nell’anticamera, ci sono le impronte nel bagno, ma come è uscito da quella casa se non ci sono le sue impronte?”