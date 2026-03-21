Garlasco, secondo la perizia "Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino": la svolta sul caso

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Chiara Poggi avrebbe provato a difendersi dal suo aggressore il giorno del delitto nella villetta di Garlasco. Sul corpo ci sarebbero segni di colluttazione. A rivelarlo è il TG1 che ha riportato alcune indiscrezioni sulla perizia dell’anamopatologa Cristina Cattaneo. Sotto le unghie di Chiara ci potrebbero essere tracce dell’assassino.

La perizia sul corpo di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita.

Stando sempre alle anticipazioni del Tg1, l’aggressione e l’omicidio sarebbero avvenuti in più fasi, fra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli.

L’assassino si sarebbe anche fermato a guardare il corpo di Chiara sull’ultimo scalino.

ANSA

Lo studio della dottoressa Cattaneo evidenzierebbe che, mentre veniva aggredita e colpita, forse con un martello, la vittima avrebbe ingaggiato una violenta colluttazione con il suo assassino.

Sul corpo di Chiara c’erano anche ecchimosi, lividi e abrasioni su braccia e gambe. Se venisse confermato che la ragazza abbia provato a difendersi, le tracce di Dna trovate sotto le unghie della 26enne potrebbero appartenere all’assassino.

L’ipotesi di più persone sul luogo del delitto

Attualmente, Andrea Sempio è indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altre persone. Si tratta di un’ipotesi di reato provvisoria che quando e se ci sarà il rinvio a giudizio verrà probabilmente modificata.

In ogni caso la procura ha ipotizzato già da tempo la possibilità che possa esserci stata più di una persona sulla scena del crimine.

Secondo quanto riferito dal telegiornale di Rai Uno, la dinamica che la consulente della procura avrebbe ricostruito si discosterebbe però da quella finora nota, che vede Chiara Poggi aggredita senza che potesse difendersi.

Il commento dell’avvocato della famiglia Poggi

Riguardo alle indiscrezioni del TG1 sulla perizia, l’avvocato dei genitori di Chiara Poggi, Gianluigi Tizzoni, sembra restare abbastanza scettico.

Come riporta la Provincia di Pavia, il legale avrebbe detto che “per chi crede agli scoop su indagini che dovrebbero essere segrete e non vuole confrontarsi con quanto già stabilito nel contraddittorio delle parti dalle perizie (non consulenze tecniche di parte) del 2009 e 2014 quelle del tg1 sono notizie che sembrano poter essere interessanti, per chi conosce gli atti pubblici del processo stasi e conosce le regole sul giudizio di revisione quanto detto dal tg1 non stimola alcun interesse“.