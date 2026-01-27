Garlasco, secondo la perizia Stasi ha aperto la cartella con le immagini pornografiche la mattina del delitto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. Di recente il consulente informatico della famiglia Poggi, Fabio Falletti, ha analizzato insieme al collega Nanni Bassetti il computer di Alberto Stasi. Dalla perizia è emerso un dato che Falletti definisce incontrovertibile: Chiara, la sera prima di essere uccisa, avrebbe aperto una cartella sul pc dell’allora fidanzato trovando in essa foto pornografiche ed erotiche.

Garlasco e la nuova perizia sul pc di Stasi: le rivelazioni sulla cartella “Militare”

Fabio Falletti, intervenuto nel programma televisivo “Quarta Repubblica”, ha spiegato che ha analizzato il pc di Stasi, “quello compromesso nel 2007 dalle procedure scorrette dei carabinieri”.

Assieme al collega Bassetti, avrebbe scovato un dato mai trapelato finora. Secondo la ricostruzione dei due consulenti, Chiara, la sera prima di essere uccisa, ossia il 12 agosto 2007, quando Stasi sarebbe uscito per andare a controllare il cane lasciando il pc da lei, avrebbe usato il computer del fidanzato e avrebbe aperto la cartella denominata “Militare“, al cui interno c’era una sottocartella dove ci sarebbero state salvate immagini pornografiche.

“Il dato che abbiamo trovato noi lo chiamiamo “Salvate il soldato Ryan”, perché è rimasto il superstite dell’investigazione fatta dai carabinieri. Questo dato c’era, ma era nascosto”, ha spiegato Falletti.

“Abbiamo analizzato il pc – ha aggiunto – per ricreare gli eventi del 12 agosto 2007. Abbiamo utilizzato un software per creare una super cronologia molto dettagliata. E abbiamo scoperto che la cartella Militare è stata aperta alle 22 e ci dava traccia di un’immagine che si chiama “senza nome” che è collegata all’apertura di questa stessa cartella. Un’immagine non pornografica, diciamo erotica“.

E ancora: “Siamo sicuri che Chiara ha aperto questa immagine. E la stessa immagine è stata aperta alle 8 di mattina del 13 agosto da Stasi. Per noi è una certezza questa, la foto aperta da Chiara la sera del 12 è la stessa aperta da Alberto la mattina successiva”.

Consulente dei Poggi sulla perizia: “Chiunque può ricreare ciò che abbiamo fatto noi”

“Non sapremo mai – ha proseguito il consulente – quante immagini abbia visionato quella sera Chiara, per via delle procedure scorrette dei carabinieri. Però il dato dell’apertura della cartella c’è. Chiunque analizzi il computer può ricreare tranquillamente ciò che abbiamo fatto noi”.

“Esistevano anche sul pc di Chiara dei video intimi con Stasi. Erano nella cartella chiamata “Albert.zip“. Non risulta che sia mai stato lanciato uno dei video. Nessuno li ha mai guardati al di fuori di Chiara Poggi”, ha concluso Falletti.

Boccellari, avvocata di Stasi: “Abbiamo esteso l’analisi al pc di Chiara Poggi”

Il programma “Quarta Repubblica”, dopo aver raggiunto i consulenti dei Poggi, ha interpellato Giada Boccellari, legale che assiste Alberto Stasi, la quale ha commentato la questione del presunto nuovo dato relativo alla cartella “Militare” che sarebbe stata aperta da Chiara.

“Questo presunto nuovo elemento – ha dichiarato l’avvocata – sarebbe per noi comunque irrilevante. Anche se sei arrabbiata con il fidanzato per quello che hai visto e c’è un litigio… sicuramente Stasi non avrebbe scritto poi la tesi fino a dopo a mezzanotte.

“Abbiamo dato incarico a un consulente informatico di verificare questo e altri elementi. Al momento questo elemento a noi non risulta che esista, cioè non dimostra l’accesso alla cartella che loro indicano”, ha continuato Boccellari.

“Abbiamo esteso l’analisi al computer di Chiara Poggi che ci sembra più pertinente per l’indagine in corso, perché Stasi non potrà mai essere processato nuovamente e il suo computer non potrà mai essere oggetto di un incidente probatorio – ha spiegato sempre la legale -. Ma anche se dovesse essere confermato il dato che loro dicono, cosa dimostra nei confronti di Andrea Sempio? Non è che il potenziale movente di Stasi esclude un’eventuale responsabilità di un altro soggetto”.

“Il computer di Chiara è invece di interesse perché è stato analizzato con specifico riferimento al rapporto tra Chiara e Alberto. In un computer ci sono numerosi dati, dipende cosa cerchi”, ha concluso l’avvocata.

La richiesta dei legali di Andrea Sempio

Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno nelle scorse ore notificato alle parti, come prevedono le norme, un’istanza che a breve depositeranno alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per chiedere che disponga un incidente probatorio per effettuare verifiche sui pc di Alberto Stasi e di Chiara Poggi.

I legali hanno reso nota la presentazione della richiesta alla Procura pavese e ai difensori della famiglia Poggi e di Stasi. Spetterà ora alla gip – la medesima davanti alla quale si è svolto il maxi incidente probatorio genetico – decidere se accoglierla o meno.