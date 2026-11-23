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Ignazio La Russa considera “assurda questa cosa di Garlasco“, e pensa che “ci saranno due assoluzioni“. Una per Alberto Stasi, quindi, e una per Andrea Sempio. Per il presidente del Senato, si tratta dell'”ipotesi meno bella per la giustizia, anche se uno ha già pagato”. Sulla nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, La Russa si era già espresso nel maggio scorso: “Alla fine non ci sarà un colpevole”, aveva detto.

Ignazio La Russa “assolve” Stasi e Sempio

Nel corso della trentesima edizione dell’evento Italia Direzione Nord, Ignazio La Russa ha espresso il suo pensiero sul delitto di Garlasco, il fatto di cronaca che dall’apertura della nuova inchiesta rappresenta un fatto mediatico senza precedenti. Il presidente del Senato usa il termine “assurda”, quando parla della vicenda di Garlasco.

Secondo lui “ci saranno due assoluzioni”, poi invita i presenti: “Tenetevi la nota: La Russa l’aveva detto“. Il suo commento arriva dopo quello di tanti colleghi politici, che dal 2025 rilasciano dichiarazioni sul lavoro della Procura di Pavia.

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Poi La Russa ha aggiunto: “Nessuno dei due sarà raggiunto da una prova piena“, riferendosi ad Alberto Stasi e al nuovo indagato Andrea Sempio. Per il presidente del Senato, ciò rappresenta “l’ipotesi meno bella per la giustizia, anche se uno ha già pagato”, ha concluso.

Come anticipato, il presidente del Senato si è già espresso in passato sull’argomento: lo ha fatto a maggio 2026, quando ha esternato le stesse posizioni sul caso.

“Alla fine non ci sarà un colpevole”

A maggio 2026, in occasione della presentazione del libro L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia della giornalista Giancarla Rondinelli, a Milano, Ignazio La Russa ha ricordato che per l’omicidio di Chiara Poggi è passata “una ricostruzione due volte negata, poi accolta, adesso messa in discussione da una diversa e antitetica ricostruzione”.

In totale, Alberto Stasi “ci ha messo cinque processi”, quindi la previsione: “Se pensiamo che anche Sempio ce ne possa mettere cinque, io non ci sarò più quando sarà finito tutto“. Poi si è schierato a favore dei media: “Il lavoro che hanno fatto coloro che l’hanno reso popolare non sarà del tutto inutile“, specialmente perché avrebbe contribuito a mettere in discussione la condanna definitiva ad Alberto Stasi.

I politici nel dibattito su Garlasco

Il delitto di Garlasco, oggi, è anche occasione di dibattito politico. Il delegato alla Giustizia Carlo Nordio, ad esempio, nel 2025 parlando “da ex pubblico ministero” considerava che fosse “giusto indagare”, ma “a un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi“.

Nel 2026, invece, ha parlato di “sistema demenziale” in quanto Alberto Stasi “è stato assolto una volta poi assolto una seconda volta poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte”. Matteo Salvini, poi, ha parlato di “giustizia da riformare” e a Quarta Repubblica ha annunciato: “Faremo un’interrogazione: l’errore giudiziario, il testimone, il colonnello, il perito, il pedale, l’impronta 33… per carità di Dio”.

Alla lista dei membri del governo attualmente in carica non è mancata Giorgia Meloni, che nel corso della campagna per il “sì” al referendum per la Giustizia, sul palco di Atreju, aveva detto: “Votate perché non ci possa più essere una vergogna come quella di Garlasco“.