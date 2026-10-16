Garlasco, secondo le consulenze di Sempio il killer porta il 40 di scarpe e sull'impronta 33 non c'è sangue

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"Andrea Sempio non è su quella scena del crimine", lo sostiene con convinzione Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende l’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Venerdì 16 ottobre la difesa ha depositato le cinque consulenze annunciate, con le quali i legali e i loro consulenti intendono smontare l’impianto accusatorio. Tre consulenze riguardano l’impronta di scarpa che dimostrerebbe che l’assassino di Chiara Poggi indossava il 40, mentre Sempio indossa il 44. C’è anche una parte relativa all’impronta 33: "Per noi non c’è sangue", riferisce Taccia, che si dice disposta a discutere tutto in incidente probatorio.

Rivelate le cinque consulenze della difesa di Sempio

La difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha inviato in due tempi le cinque consulenze destinate a replicare all’impianto accusatorio. Cataliotti lo ha fatto in via telematica, Taccia si è presentata presso il Tribunale di Pavia per consegnare un hard disk con dei video, troppo pesanti per essere inviati attraverso la rete.

Le consulenze includono cinque temi: l’impronta della scarpa con la relazione di un tecnico calzaturiero in allegato; un’altra consulenza include lastre e una relazione di un medico legale; c’è, poi, una relazione sull’impronta 33 e sulla presenza o meno di sangue; infine, una consulenza genetica.

Secondo il risultato complessivo, Angela Taccia è in grado di trarre le sue conclusioni: "Andrea Sempio per noi, ma devo dire anche per gli accertamenti tecnici e scientifici, non è su quella scena del crimine".

Nella stessa giornata, Taccia ha ascoltato altre intercettazioni ritenute non rilevanti dagli inquirenti. L’avvocata vi ha trovato "elementi che riusciranno a contestualizzare meglio un sacco di questioni trattate dagli inquirenti negli ultimi mesi", ha detto all’Ansa.

Il dettaglio dell’impronta di scarpa

Come anticipato, almeno tre delle cinque consulenze riguardano l’impronta di scarpa rinvenuta sulla scena del delitto di Garlasco. Per questo lavoro la difesa di Sempio si è avvalsa di "tanti consulenti, ciascuno con una competenza diversa", che hanno dato "gli stessi esiti". Ovvero: l’assassino di Chiara Poggi calzava il 40, mentre Sempio avrebbe sempre calzato il 44.

Se ciò fosse confermato, magari in sede di contraddittorio, "va da sé che (Sempio, ndr) non è l’assassino di Chiara Poggi".

Sull’impronta 33 "non c’è sangue"

"Abbiamo fatto e ripetuto gli accertamenti scientifici in maggior numero rispetto anche a quelli della Procura", ha detto Angela Taccia in riferimento all’impronta 33.

Secondo la Procura di Pavia, la manata rimasta impressa sulla parete destra del disimpegno in fondo al quale fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi, sarebbe di una mano sporca di sangue.

Secondo la difesa di Sempio, invece, potrebbe non essere così: "Per noi in quell’impronta non c’è sangue".

Infine, a proposito del Dna rinvenuto sotto due delle unghie di Chiara Poggi e attribuito ad Andrea Sempio, Taccia è in grado di dire che "non è Dna, è un aplotipo Y", che "identifica un lignaggio paterno e non una persona. Nessun dato consente di stabilire come e quando il materiale si sia depositato". La consulenza sul Dna è firmata da Carlo Previderè e Pierangela Grignani.