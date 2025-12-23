Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nel podcast “Sette Vite”, Lino Banfi ha rivelato la sua ipotesi sul delitto di Garlasco. Secondo l’attore pugliese, sarebbe stata una donna a uccidere Chiara Poggi per motivi d’odio. La giovane sarebbe stata colpita con un oggetto e, per l’interprete, quelle “sono botte di una donna”.

L’ipotesi di Lino Banfi sulla morte di Chiara Poggi

Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli “Sette vite”, ha espresso il suo parere sull’indagine relativa all’omicidio di Garlasco.

Per il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007, è stato condannato Alberto Stasi. Ma una nuova inchiesta ha coinvolto tra gli indagati anche Andrea Sempio.

L’attore pugliese ha spiegato di apprezzare molto “le trasmissioni che seguono l’attualità, con vicende che alimentano discussioni. Il caso di Garlasco mi appassiona“.

Ma Banfi ha confidato di dover dire una cosa sul caso. “Io sono convintissimo sempre più che o c’entra questo nuovo che hanno trovato, Sempio, o quello che da anni è in carcere, Stasi. Ammettiamo che siano colpevoli entrambi, sto facendo un’ipotesi assurda”, ha detto.

L’ipotesi è però relativa a un’altra persona. “Io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto è una donna. Quella violenza… quando una donna odia un’altra donna, diventa una bestia irrefrenabile. Quelle secondo me sono botte di una donna”, è l’idea dell’attore.

L’intercettazione tra Alberto Stasi e l’avvocato

Intanto è emersa un’intercettazione tra Alberto Stasi e il suo primo avvocato, Angelo Giarda, circa un mese dopo il delitto di Garlasco.

Nella telefonata, datata 6 settembre 2007, il legale informava il cliente sul fatto che erano state trovate tracce di sangue sotto le unghie di Chiara Poggi.

A quella informazione Stasi aveva risposto: “Speriamo che non sia di quando mi schiacciava il foruncolino“. L’avvocato l’aveva rassicurato dicendo che in tal caso si sarebbe trattato di sangue misto a pus.

Alberto allora aveva replicato: “Speriamo che abbia graffiato” il suo aggressore.

Gli indizi su Andrea Sempio

Gli indizi che riguardano il nuovo indagato Andrea Sempio sarebbero cinque: telefonate giudicate anomale, uno scontrino usato come alibi, un’impronta nella villetta, il DNA sotto le unghie della vittima e alcuni post pubblicati dopo le sentenze su Alberto Stasi.

Nei giorni precedenti al delitto, il ragazzo avrebbe chiamato tre volte casa Poggi pur sapendo che l’amico Marco era in vacanza con i genitori. In una chiamata avrebbe parlato per 21 secondi con Chiara.

Poi c’è lo scontrino di un parcheggio di Vigevano, consegnato un anno dopo e non nominativo. Sul muro delle scale della villetta in cui è avvenuto il delitto è stata trovata l’impronta 33 che gli investigatori attribuirebbero a Sempio, ma i legali sostengono appartenga a prima del delitto.

L’elemento più rilevante sarebbe però il DNA di Sempio rinvenuto sotto le unghie della vittima. Infine, il giovane avrebbe pubblicato dei post criptici sui social nei giorni delle sentenze che hanno coinvolto Stasi.