Garlasco, secondo Roberto Saviano è in corso "una fiction oscena" come Avetrana: "Due brand del male italiano"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È una penna nervosa, quella che Roberto Saviano usa per tracciare il profilo del climax che in questi giorni orbita intorno alle ultime novità sul delitto di Garlasco. La conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio ha alimentato ulteriormente la macchina mediatica. Il giornalista e autore di Gomorra, quindi, tira le somme e ci riporta all’ossessione per Avetrana: “Due brand del male italiano”.

Roberto Saviano contro l’ossessione per Garlasco

In un editoriale pubblicato su Repubblica sabato 9 maggio, Roberto Saviano si è espresso sull’ossessione mediatica nata intorno al delitto di Garlasco, specialmente negli ultimi giorni in cui le novità dalla conclusione delle indagini su Andrea Sempio hanno tenuto e tengono ancora banco sui quotidiani e negli spazi televisivi.

Quella dell’autore di Gomorra non è una critica al giornalismo. Piuttosto Saviano punta il dito contro “plastici, ricostruzioni in 3D, criminologi improvvisati, influencer da milioni di view che spiegano ‘i tre indizi che nessuno ha notato'”, il tutto nello stile delle “serie sugli adolescenti trasmesse da Netflix“.

ANSA

Tutto ciò non ha a che fare con il concetto di inchiesta, piuttosto “è consumo, vita ridotta a content“, aggiunge Saviano. Chi viaggia su certe piattaforme per seguire il caso Garlasco lo fa “con un voyeurismo travestito da senso civico”.

Quindi lo scrittore specifica che “la verità non sta nei talk no-stop, né nei podcast a puntate, sta in un’aula, davanti a un giudice“, che sceglierà una verità giudiziaria.

Il paragone con Avetrana, Cogne ed Erba

Ancora, Roberto Saviano ricorda il bombardamento mediatico sul delitto di Avetrana e lo mette sullo stesso piano di quello sull’omicidio di Chiara Poggi: “Sono i due brand del male italiano“, scrive, aggiungendo che i nomi di queste due località sono ormai “toponimi narrativi”: “Garlasco non è più un comune della Lomellina, ma un genere letterario. Avetrana non è più un paese del Salento, ma un sottogenere“.

Poi cita altri casi: “Erba, Novi Ligure, Brembate di Sopra, Cogne, sono l’atlante del male italiano da prima serata“. Prime serate, queste, in cui il pubblico medio si convince di aver acquisito la soluzione del caso discusso e “tutti diventano esperti senza sapere”.

Il riferimento a Delmastro, Hydra e la strage di Cutro

Nel suo editoriale, inoltre, Roberto Saviano sottolinea che “un Paese che discute di Sempio è un Paese che non discute di Delmastro” e ancora: “Un Paese che si appassiona al delitto di Avetrana è un Paese che non si accorge che l’inchiesta Hydra esiste e mina le fondamenta della città più corrotta d’Italia, Milano”.

Infine, “mentre Garlasco riempie ore di palinsesto, a Crotone è in corso il processo per la strage di Cutro” con sei imputati che devono rispondere, a vario titolo, di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. In questo caso non si trova “nessun ‘criminologo da TikTok‘ sull’audio in cui qualcuno, da terra, decise che quel barcone non era in pericolo”.