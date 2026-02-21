Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca Federica Panicucci sulle domande a Liborio Cataliotti, "è un pm?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il delitto di Garlasco tiene banco anche al di là delle indagini: la totale copertura mediatica del caso non sfugge, specialmente a Selvaggia Lucarelli che più volte è stata critica nei confronti dei toni usati da conduttori e opinionisti. A questo giro attacca Federica Panicucci, che dal suo salotto di Mattino Cinque dedica ampio spazio alla vicenda. Nel farlo, Lucarelli si riferisce a uno scambio con Liborio Cataliotti, l’avvocato di Andrea Sempio, incalzato da Panicucci sul titolo del libro che l’indagato cercava il 13 e il 14 agosto a Vigevano. “Ma perché incalza con questa arroganza il difensore dell’indagato? È un pm?“.

Le domande di Federica Panicucci a Liborio Cataliotti

Nel corso di una puntata di Mattino Cinque, una delle tante in cui si è parlato del delitto di Garlasco e delle nuove indagini, Federica Panicucci è ritornata a quel 13 agosto 2007. Andrea Sempio ha sempre dichiarato che quel giorno sarebbe andato a Vigevano per acquistare un libro ma, trovando chiusa la libreria Feltrinelli, vi avrebbe fatto ritorno il mese successivo.

Agli inquirenti Sempio ha consegnato due scontrini, uno datato il giorno 13 e l’altro il giorno 14. Lo scontrino del giorno 13 è uno dei nodi della nuova inchiesta. Soprattutto, l’indagato non sarebbe in grado di ricordare quale libro intendesse acquistare.

A Mattino Cinque, quindi, Federica Panicucci ha incalzato l’avvocato Liborio Cataliotti su questo dettaglio. “Il suo assistito non ricorda il titolo del libro, io su questo sono un po’ bloccata. Va ben due volte e non ricorda il titolo del libro?”. L’avvocato di Sempio ha ribadito che il suo assistito non lo ricorda, quindi la conduttrice ha insistito: “È curioso, ma se per lei non è un dato e ci può stare”.

“Se non lo ricorda non lo ricorda”, ha continuato Cataliotti aggiungendo: “Poteva anche inventare un titolo, sa?”, eppure Sempio non lo ha fatto.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli

Sabato 21 febbraio Selvaggia Lucarelli ha ripreso l’estratto di quel confronto e ha commentato nelle storie Instagram: “Ma perché incalza con questa arroganza il difensore dell’indagato? È un pm? Ma almeno incalzasse con lucidità”.

Poi ha aggiunto: “Lui andava a cercare un libro, cosa importa se la libreria lo avesse o no? E comunque se il titolo lo vuoi inventare, basta vedere i best seller di Feltrinelli di quella estate”.

Le ultime ipotesi su Garlasco

Nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 20 febbraio la genetista Marina Baldi, consulente di parte di Andrea Sempio, ha sollevato l’ipotesi che l’omicidio di Chiara Poggi si fosse consumato nella notte tra il 12 e il 13 agosto, e non la mattina del giorno 13 a partire dalle 9:12.

Baldi lo ha riferito sulla base di presunte indiscrezioni arrivate dalla relazione che l’anatomopatologa Cristina Cattaneo sta preparando per la Procura di Pavia: Stasi potrebbe aver ucciso la fidanzata tra 00:10 e l’1 del mattino, prima di rientrare a casa per la notte.