Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca Giuseppe Rinaldi su Andrea Sempio: "Andate dietro a una youtuber"

Selvaggia Lucarelli affida ai social la sua critica pungente contro le ultime novità sul delitto di Garlasco. È noto a tutti il video inedito di Andrea Sempio pubblicato dalla youtuber Francesca “Bugalalla” Bugamelli, un elemento che oggi divide l’opinione pubblica sulle modalità adottate dagli investigatori nell’analisi dei dispositivi informatici di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Quel filmato in bassa risoluzione – e anche questo è noto – era presente nel computer della vittima. E su questo aspetto si concentra la contestazione di Lucarelli, che si rivolge a Giuseppe Rinaldi per parlare di “giornalisti che vanno dietro a una youtuber di EmmeTeam“.

Selvaggia Lucarelli attacca Giuseppe Rinaldi

Le recenti pubblicazioni comparse sul canale Bugalalla Crime hanno fatto discutere. In primo luogo la youtuber ha reso note le foto inedite scattate ad Andrea Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007 di fronte alla villetta dell’omicidio, in via Pascoli 8 a Garlasco.

Infine ha condiviso un filmato inedito registrato il 13 marzo 2007 in cui si vede Andrea Sempio in un contesto simile a una scuola. Alle “scoperte” della youtuber il giornalista Giuseppe Rinaldi, conduttore di Ignoto X su La7, ha dedicato diversi servizi.

Proprio su questa attenzione mediatica si concentra la critica di Selvaggia Lucarelli, che nelle storie di Instagram pubblicate il 27 dicembre ha condiviso una nota: “Credo che il livello più discutibile della narrazione di Garlasco lo stiano toccando Pino Rinaldi e il tg La7″, ha scritto.

Quindi ha parlato di “giornalisti che vanno dietro a una youtuber di EmmeTeam”, riferendosi infine alla stessa Bugalalla e al team finito in passato nel mirino de Le Iene e di Roberta Bruzzone.

Perché il “video di Sempio non ha alcun valore probatorio”

Nella sua nota condivisa Selvaggia Lucarelli aggiunge che “questo video di Sempio non ha alcun valore probatorio” e precisa che “il fatto che il computer di Chiara fosse stato sequestrato e aperto”, come del resto documentano i verbali, “è documentato”.

Nelle storie successive, in effetti, Selvaggia Lucarelli condivide i verbali firmati dai carabinieri di Vigevano il 14 agosto 2007 – il giorno dopo il delitto – nelle persone dell’allora tenente colonnello Giancarlo Sangiuliano e dell’allora capitano Gennaro Cassese, che misero nero su bianco che alle ore 12 di quella data avevano “prelevato dall’abitazione della Poggi Chiara, in particolare dalla camera da letto della stessa” il computer della vittima.

In una storia successiva leggiamo, sempre da documenti ufficiali, che su quel computer e in quella data – il 14 agosto 2007, ricordiamo – erano stati registrati due accessi: uno dalle 16:10 alle 18:30, uno dalle 20:14 alle 21:08. Tutto fu documentato, quindi.

Un nuovo nodo per le indagini su Garlasco?

Ciò che Selvaggia Lucarelli condivide dalle fonti ufficiali è riportato anche in un articolo pubblicato dal Giorno in data 28 dicembre, nel quale leggiamo che gli accessi furono effettuati dai periti Roberto Porta e Daniele Occhetti senza eliminare alcuna prova della loro attività.

Se tutto è documentato, quindi, non ci sarebbe motivo di pensare che il video inedito di Andrea Sempio mostrato per la prima volta alla collettività dopo 18 anni rappresenti una svolta, né esisterebbe un motivo per dubitare dell’operato degli inquirenti. Non fosse per quell’accesso alle 16:28 (lo riporta MowMag) effettuato probabilmente per effettuare la copia forense dell’hard disk – un orario successivo, quindi, al primo accesso delle 16:01 – dopo che il suo contenuto era già stato riprodotto e consultato.

MowMag fa notare che nel 2007 non esisteva una normativa sulle copie forensi, ma ricorda che gli inquirenti erano rigorosamente costretti ad operare nell’assoluta trasparenza su ogni operazione effettuata. Il nuovo nodo per le indagini su Garlasco, quindi, riguarda principalmente le modalità con cui si intervenne sull’analisi del dispositivo di Chiara, non certamente il contenuto del filmato.