Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca la nuova svolta della Procura legata alle Iene

Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli critica l’iniziativa della Procura di Pavia che, a suo giudizio, ha finito per inseguire l’inchiesta televisiva delle Iene e il lavoro del “perito” legato alla trasmissione. Intanto proseguono gli accertamenti disposti dagli inquirenti, tra verifiche tecniche sui dispositivi e attività sui reperti già acquisiti.

Garlasco, la scelta della Procura e il nodo del “perito delle Iene”

In un uovo articolo, Selvaggia Lucarelli ha messo a fuoco la decisione della Procura di Pavia di affidare un approfondimento tecnico a un consulente informatico noto per la collaborazione con la trasmissione “Le Iene”.

Secondo la Lucarelli il punto non è nella legittimità formale dell’incarico, quanto nell’effetto che quella scelta ha prodotto sul piano pubblico, ovvero l’idea che gli atti giudiziari potessero finire per correre dietro a un racconto televisivo già impostato.

Nel pezzo Lucarelli ha scritto di non ritenere la condanna di Stasi “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma ha aggiunto che lo avrebbe considerato comunque il “colpevole più probabile”, mentre su Sempio non avrebbe visto “nulla di concreto”, richiamando l’assenza di elementi come movente, arma e riscontri individualizzanti.

Il consulente indicato da Selvaggia Lucarelli

Lucarelli riportata che gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataldo e Angela Taccia, hanno chiesto un incidente probatorio informatico sui computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. La richiesta, sempre secondo l’articolo, avrebbe avuto lo scopo di ottenere una prova “cristallizzata” sui dispositivi che, in questa fase, erano diventati centrali nelle ricostruzioni.

La giudice per le indagini preliminari ha dichiarato non ammissibile l’istanza, perché la Procura aveva già disposto un incarico tecnico e l’accertamento era stato considerato ripetibile. Nel passaggio successivo, l’autrice ha indicato il nome del consulente informatico incaricato: Paolo Dal Checco, descritto come professionista che collaborava “da anni” con “Le Iene”.

Lucarelli ha poi collegato la scelta della Procura al lavoro della trasmissione, citando i servizi dell’inviato De Giuseppe e sostenendo che quel filone televisivo avrebbe riacceso l’attenzione sul caso, chiedendosi infine se l’inchiesta televisiva abbia inseguito la giustizia o se, al contrario, la giustizia abbia finito per inseguire l’inchiesta televisiva.

Gli accertamenti tecnici in corso

Dopo il no all’incidente probatorio sui computer, la Procura ha comunque disposto un’analisi tecnica autonoma sul computer di Chiara Poggi. L’idea, in questa fase, è verificare se nei contenuti del pc ci siano elementi utili alla ricostruzione delle ore precedenti al delitto e, più in generale, al quadro investigativo che negli ultimi mesi è tornato a muoversi.

Sul piano dei tempi, l’attività informatica è stata indicata come un accertamento realizzabile in poche settimane. Il deposito della consulenza dovrebbe quindi arrivare entro un arco temporale relativamente breve rispetto alla durata complessiva dell’indagine, che ha una scadenza indicata nell’estate 2026.

In parallelo è proseguito il lavoro sui reperti raccolti all’epoca dell’omicidio, con l’apertura e la verifica del materiale conservato e con i primi campionamenti su alcune impronte. La fase successiva resta legata alla possibilità di ottenere profili genetici utilizzabili e, dove previsto, confrontabili con quelli già acquisiti.