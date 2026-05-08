Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 dopo l'indiscrezione su Marco Poggi: "Non ha sofferto abbastanza"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 e coloro che manifestano una certa sicurezza nel ritenere Andrea Sempio colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Si sono chiuse poche ore fa le nuove indagini sul delitto di Garlasco, in cui sono state ascoltate nuovamente le persone che frequentava la vittima. Tra queste suo fratello, Marco Poggi, che, secondo un’indiscrezione del Tg1, avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei pm. Anche su tale punto Lucarelli ha espresso le sue perplessità.

Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca il Tg1 dopo le indiscrezioni su Marco Poggi

Secondo quanto appreso dal Tg1, nelle carte dell’inchiesta i carabinieri definiscono Marco Poggi “ostile” e alle prese con una “costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio”.

“Io capisco che fate il vostro lavoro – le parole di Poggi durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025 – però in questa situazione mi state influenzando“.

ANSA

Lucarelli, su quanto pubblicato dal Tg1, in una storia Instagram ha scritto: “Non so se sia più triste che il Tg1 da ormai un anno sia diventato il megafono della procura (chi ha passato e passa le informazioni al telegiornale?), pure quando in teoria gli atti erano segreti, o il fatto che chi ha indagato se la prenda pure col fratello della vittima perché non crede a ciò che vuole. Non ha sofferto abbastanza, bravi”.

La firma del Fatto Quotidiano ha anche riportato, sempre sui suoi profili social, quanto sostenuto da una persona in tv, ossia che “Marco Poggi sembra più l’avvocato di Sempio che il fratello di Chiara Poggi”.

“Non so neppure chi sia questa tizia che lo dice, ma è una cosa imbarazzante – ha commentato Lucarelli – Povera famiglia Poggi, una figlia e sorella ammazzata e questa roba in tv. Spengo che è meglio”.

Lucarelli contro alcuni colleghi

La Lucarelli ha inoltre scritto che è “spassosissimo assistere a salotti in cui si fa l’analisi della personalità di Sempio estrapolando, fraintendendo e strumentalizzando tre post vecchi di anni su un forum, senza mostrare altri contenuti in cui difende le donne o invita i ragazzi a comportamenti gentili e romantici”.

Secondo la giornalista, diversi opinionisti e suoi colleghi interpretano in modo scorretto i messaggi pubblicati da Sempio nel forum, senza approfondirli in modo adeguato. Da qui l’accusa di “disonestà” nel modo in cui viene affrontato il caso nei media.

I dubbi di Lucarelli sulle indagini: “Micidiali carte contro Sempio…”

In un articolo scritto sul Fatto Quotidiano, Lucarelli ha anche espresso tutte le sue perplessità sulle nuove indagini e sulle prove raccolte contro Sempio.

“Comunque – ha scritto ironicamente – la procura ha ormai scoperto le sue micidiali carte contro Sempio”, tra cui “l’ormai arcinota impronta 33 la quale in realtà sarebbe piuttosto fragile sia per il contestato numero di minuzie comparabili, che per l’impossibilità di provare che ci fosse sangue. Insomma, la prova regina più che una sovrana sembra una nobildonna decaduta”.

Anche sul dna sulle mani della vittima, la giornalista ha manifestato dubbi: “Quel dna non attribuibile con certezza a un unico individuo è presente in quantità minime anziché copiose. Non proprio una prova regina, diciamo che siamo più dalle parti di una contessa senza patrimonio”.

Per quanto riguarda i soliloqui di Sempio in auto datati aprile 2025, ha sostenuto che “si capisce molto poco, visto che è una trascrizione con numerosi passaggi incomprensibili e che senza l’audio non è possibile stabilire il tono di Sempio. E non è un particolare da poco, visto che secondo la difesa di Sempio, quest’ultimo stava semplicemente scimmiottando qualcosa che aveva sentito in tv o in un podcast sul suo possibile coinvolgimento nell’assassinio di Chiara”.

Infine Lucarelli ha parlato della nuova ricostruzione dei pm secondo cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi e si sarebbe poi lavato le mani in cucina. Per la giornalista questo è il passaggio “più incredibile: l’assassino non si sarebbe più lavato in bagno, ma in cucina, solo che non ci sono prove di ciò per colpa di chi ha indagato (male) all’epoca”.

E ancora: “In pratica, le impronte di Stasi sul dispenser in bagno non sono una prova, ma le non-impronte di Sempio in cucina davanti al lavabo sono prove. Ineccepibile. Non ci sono impronte di Sempio neppure sulla scena del delitto a Cogne, chissà che non sia stato lui”.