Garlasco, Selvaggia Lucarelli interviene su Stasi e Andrea Sempio: "C'è da augurarsi che sia colpevole"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul caso Garlasco e sulle nuove accuse contro Andrea Sempio. Dal suo profilo Instragram, la giornalista ha scritto che “c’è da augurarsi che Sempio sia davvero colpevole” perché “in caso contrario bisognerà inventarsi un nuovo modo di chiedere scusa”. Secondo la Procura, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

Sempio accusato del delitto di Garlasco, le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, che già in passato aveva detto la sua sulla vicenda del delitto di Garlasco, è tornata sul caso con due storie postate su Instagram.

Nella prima la giornalista lancia una provocazione e si augura che Sempio sia colpevole e che “le prove siano schiaccianti”. Se così non fosse, mette in guardia Selvaggia Lucarelli, “bisognerà trovare un modo nuovo di chiedere scusa”.

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La nuova inchiesta che vede Sempio come unico responsabile

La nuova inchiesta della Procura di Pavia e del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano ha completamente ribaltato quanto finora accertato nei processi sul delitto di Garlasco. Secondo questa ricostruzione, Andrea Sempio – amico del fratello di Chiara Poggi, Marco – avrebbe ucciso la giovane da solo, “per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale“.

Per Sempio, che è stato invitato a comparire in attesa della chiusura delle indagini, il capo di imputazione è stato quindi modificato da omicidio in concorso a omicidio volontario.

Inoltre, in merito al delitto risalente al 13 agosto del 2007, la Procura contesta anche l’aggravante dell’efferatezza, perché la vittima è stata colpita con almeno 12 colpi al cranio e al volto.

I precedenti processi sul delitto di Garlasco hanno visto come protagonista Alberto Stasi, fidanzato di Chiara all’epoca dei fatti, condannato poi in via definitiva.

Selvaggia Lucarelli: “Ad oggi l’assassino di Chiara è Stasi”

In una seconda storia pubblicata su Instagram, Selvaggia Lucarelli è partita proprio citando l’ex fidanzato di Chiara Poggi. “Ritenere che la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio sia la prova dell’innocenza di Stasi e, soprattutto, prova della colpevolezza di Sempio è esattamente il cuore del problema: l’ignoranza”, scrive Lucarelli. La giornalista ricorda che “ad oggi, per la legge, Stasi è l’assassino di Chiara Poggi” e che “bisogna prima risolvere questo leggerissimo impasse giuridico e ottenere la revisione”.

Secondo Lucarelli, infatti, “non è chiaro come si possa processare un uomo per fatti sui quali esiste già un giudicato definitivo”.

L’altro aspetto sollevato dalla giornalista riguarda il tema della certezza della sentenza: “Bisogna arrivare a una sentenza che scardini OGNI DUBBIO. E voglio proprio capire come si arriverà a stabilire che un uomo che non ha mai avuto una relazione di alcun tipo con la vittima, l’abbia ammazzata”.

Infine, una stoccata ai “campioni del garantismo” quelli che “Stasi poverino condannato dal processo mediatico”. “Mi fa molto sorridere che stiano stiano ripetendo esattamente lo stesso schema con Sempio – prosegue Lucarelli – Intanto il processo mediatico portato avanti dai pro Stasi ha massacrato la vita alle sorelle Cappa, a Ermanno Cappa, a Marco Poggi e famiglia, alla famiglia di Michele Bertani e così via. Oltre che naturalmente a Andrea Sempio che ad oggi è un innocente più colpevole del condannato. Davvero una gran vittoria del garantismo”.

Nuzzi elogia il lavoro della Procura su Sempio e Garlasco

Di parere diverso il giornalista Gianluigi Nuzzi, che invece giudica la svolta sul caso Garlasco “una bella storia di giustizia che funziona”. Nella nuova inchiesta, sottolinea il conduttore di Quarto Grado, la Procura di Pavia “ha sempre avuto un atteggiamento molto lineare e ha sempre ipotizzato la presenza di un unico soggetto”. Anche Nuzzi ricorda come le “ipotesi strampalate” su Garlasco abbiano danneggiato diverse persone, come il fratello di Chiara e le sorelle Cappa o ancora i genitori della vittima.

Tornando al quadro ricostruito dalla Procura di Pavia, Nuzzi spiega che “ne esce un’immagine terrificante di un ragazzo che viene rifiutato, respinto da un approccio sessuale e che compie un delitto in più fasi, con una rabbia che va oltre quello che qualsiasi persona normale può solo immaginare”.

Secondo Nuzzi quanto accaduto a Pavia dimostra che “c’è una giustizia in Italia che torna sui suoi stessi passi” e auspica che le eventuali responsabilità vengano chiarite fino in fondo: “Mi auguro che se Sempio dovesse risultare colpevole chi ha sbagliato e lo ha fatto intenzionalmente, venga perseguito.

Infine un passaggio su Alberto Stasi che “dovrebbe essere risarcito e che ha avuto comunque una vita segnata per sempre”. “Spero che in futuro non staremo qui a occuparci di un errore giudiziario su Sempio. La circolarità dell’errore non è ammessa”, conclude Nuzzi.