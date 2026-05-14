Garlasco, Selvaggia Lucarelli scettica sulle trascrizioni degli audio di Sempio: "Bisogna essere pipistrelli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sui recenti sviluppi sul caso Garlasco è intervenuta pubblicamente Selvaggia Lucarelli, che si è mostrata scettica sulle trascrizioni degli audio di Andrea Sempio, oltre che, più in generale, sulla colpevolezza di quest’ultimo. A proposito dei soliloqui dell’indagato, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Bisogna essere dei pipistrelli per captare ultrasuoni perché io non sento alcune delle frasi che leggo nella trascrizione”.

Selvaggia Lucarelli e il circo mediatico sul delitto di Garlasco

Selvaggia Lucarelli è stata ospite della trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate.

Il suo intervento sul caso Garlasco è iniziato così: “Ho scelto di sottrarmi al circo mediatico il più possibile, perché è un mostro che sta divorando qualsiasi tentativo di discussione lucida e civile. Attendo il più possibile sviluppi concreti, anziché buttarmi nella grande arena a cui sto assistendo”.

ANSA

A proposito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio come presunto autore dell’omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato: “Io mi aspettavo un grande ribaltamento, una vera rivoluzione copernicana da questa indagine. La forbice dell’orario della morte si allarga, è vero, ma il lasso di tempo cristallizzato nella sentenza è compreso. Non stiamo ribaltando la prima versione“.

Ancora Selvaggia Lucarelli: “Il problema è che l’impianto della prima ricostruzione con i suoi passaggi fondamentali resta. (…) La mia sensazione è che si cambi il nome dell’assassino”.

Chi ha ucciso Chiara Poggi secondo Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha fornito la sua versione sul delitto di Garlasco: “Io ho sempre detto che credo che, da un punto di vista fattuale, Stasi sia colpevole ma con altrettanta convinzione credo che non si superasse la soglia dell’oltre ragionevole dubbio e che quindi andasse assolto“.

E ha aggiunto: “Quindi, non posso che essere ancor più garantista con Andrea Sempio, contro il quale in questo momento c’è una catena di indizi molto labile“.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sugli audio e i post di Sempio

In merito alle accuse contro Andrea Sempio, Selvaggia Lucarelli ha spiegato: “Io ho visto le indiscrezioni uscite, alcune sono interpretazioni molto maldestre“.

Sugli audio relativi ai soliloqui dell’indagato ha poi detto: “Bisogna essere probabilmente dei pipistrelli per captare degli ultrasuoni perché io non sento alcune delle frasi che leggo nella trascrizione. Io ‘ho il video nella penna’, per esempio, non lo sento. Alcune frasi sono molto dubbie, alcune non le sento proprio“.

Selvaggia Lucarelli ha anche commentato i post scritti da Andrea Sempio su Internet: “Lui postava anche contenuti romantici”.

Ancora Lucarelli: “Se vogliamo mostrificare un uomo ed estrarre dal forum solo elementi che vanno ad avvalorare la nostra tesi colpevolista, allora va bene, però è chiaro che non siamo onesti intellettualmente“.