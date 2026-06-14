Garlasco, Selvaggia Lucarelli su Stasi: "Se è colpevole come credo il carcere lo ha reso una persona peggiore"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate grazie alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali: da ora in avanti non dovrà più dormire in cella. La vicenda è stata commentata da Selvaggia Lucarelli, la quale ha ribadito, come già fatto in diversi frangenti, che a suo avviso il 42enne è il responsabile del delitto di Garlasco, in linea con quanto stabilito dalla sentenza definitiva.

Garlasco, Stasi fuori dal carcere: il commento di Selvaggia Lucarelli

“C’è chi pensa che io sia qui a stracciarmi le vesti perché Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova. Non è così”, ha esordito Lucarelli in un tweet su X.

“Permettergli di scontare la sua pena fuori dal carcere – ha aggiunto – non significa che sia cambiato qualcosa riguardo alla sua condanna, significa che è un altro passo per il suo legittimo e, anzi, auspicabile reinserimento in società”.

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“Se poi, fuori da ciò che prevede la legge, volete sapere come la penso, credo che il famoso percorso rieducativo del carcere sia stato un totale fallimento”, ha dichiarato la scrittrice.

Lucarelli ha sottolineato che ritiene Stasi colpevole dell’uccisione di Chiara Poggi, “come da sentenza”. Poi l’affondo: “Dunque, pensare che stia assistendo alla macelleria mediatica su un innocente (Andrea Sempio, ndr), sulla famiglia Poggi, su tutti gli incolpevoli tirati in mezzo, mi fa davvero impressione”.

“Se davvero ad uccidere Chiara Poggi è stato lui come ad oggi ha stabilito la legge e come io credo, il carcere non solo non ha rieducato, ma lo ha reso persino una persona peggiore”, ha sostenuto Lucarelli.

Lucarelli sull’uccisione di Chiara Poggi: “Un orrendo omicidio”

“Mi auguro per lui che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché in caso contrario significherebbe che un orrendo omicidio ha ricevuto una risposta penale inefficace dal punto di vista della riabilitazione profonda, lasciando aperta una ferita insanabile per la memoria della vittima e per il dolore della famiglia”, ha concluso.

Lucarelli parla di assunzione di responsabilità: “Si tace e si armano gli avvocati”

L’intervento della giornalista è stato divisivo e ha innescato molte reazioni sui social. Da un lato c’è chi l’ha attaccata, affermando che avrebbe potuto evitare di esprimere determinati concetti; dall’altro chi pensa che la giustizia non si sia sbagliata su Stasi e che quindi il suo ragionamento sia condivisibile.

Una donna di nome Giorgia ha scritto di trovarsi d’accordo con Lucarelli:” L’assunzione di responsabilità è la base del processo di rieducazione. Quindi essendo Stasi colpevole per lo Stato italiano ha ragione Selvaggia. Il tempo da oggi in poi ci dirà chi è il vero Stasi, fuori dal carcere”

“Esattamente. Anche se in questo caso, salvo revisione, si va molto oltre la mancata assunzione di responsabilità. Si tace e si armano gli avvocati perché la responsabilità ricada su un altro”, ha risposto Lucarelli, con chiaro riferimento alle indagini in corso su Andrea Sempio.