Garlasco, Sempio difeso dalla madre Daniela Ferrari: "Non hanno trovato niente, non c'erano solo lui e Stasi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso Garlasco si arricchisce delle nuove dichiarazioni di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. In difesa del figlio indagato, la donna ha detto in tv: "A Garlasco quel giorno lì non c’erano solo Andrea e Alberto Stasi". Poi ha aggiunto: "Andrea è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi, contro mio figlio non hanno trovato nulla".

Le parole di Daniela Ferrari in difesa del figlio Andrea Sempio

Daniela Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mattino Cinque, nel corso della puntata andata in onda giovedì 8 ottobre.

Le sue parole: "A Garlasco c’erano solo Andrea e Stasi quel giorno? Quel giorno lì non c’erano solo loro due, potevano esserci anche altre persone".

Poi ha spiegato: "L’unica cosa che ho sempre detto è che Andrea non c’entra assolutamente niente, è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi e spero che venga dimostrato al più presto".

Lo sfogo della donna: "Dopo 18 mesi è veramente pesante questa cosa. Quello che penso io è che contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente. Sono tutte cose che stanno mettendo insieme, finora non mi hanno ancora dimostrato niente. Quando mi dimostreranno che mio figlio era lì ad ammazzare Chiara allora ci crederò".

A proposito dell’impronta sul muro attribuita ad Andrea Sempio, Daniela Ferrari ha dichiarato: "Lo dice la Procura, quando me lo dimostreranno, dimostreranno che non è la sua. Siamo sicuri che mio figlio non c’entra assolutamente niente".

La madre di Andrea Sempio e lo scontrino

Daniela Ferrari, in tv, ha poi ricordato quanto successo il 13 agosto 2007, giorno della morte di Chiara Poggi.

Il suo racconto: "Io so esattamente cosa ha fatto mio figlio quella mattina, da quando l’ho visto uscire di casa a dopo. Fino alle 10 meno 10 era in casa. Io sono sicura al mille per mille che mio figlio è totalmente estraneo. Quando è tornato in casa mi son fatta raccontare la mattinata, tanto per parlare un po’. Io mi baso sul racconto di Andrea".

Alla donna è stato poi chiesto un chiarimento sull’intercettazione in cui si sente dire di aver "sbagliato a tenere lo scontrino". La madre di Andrea Sempio ha risposto così: "All’inizio ero pentita di averlo tenuto, adesso no. Sono sicura che anche se quello scontrino non ha alcun valore, può dimostrare che Andrea è andato veramente a Vigevano".

Daniela Ferrari e le intercettazioni

Daniela Ferrari non ha saputo rispondere alla domanda sui sentimenti attuali del figlio Andrea Sempio.

La sua replica: "Non so cosa sta provando Andrea in questo momento. Stiamo cercando di parlare il meno possibile in casa, perché qualsiasi cosa diciamo viene ascoltata. C’è da aver paura anche a fare la lista della spesa perché se scrivi mezza frase poi viene fuori sul giornale".

In riferimento a un’intercettazione choc contro la famiglia Poggi che la riguarda, la madre di Andrea Sempio ha infine dichiarato: "La frase sui Poggi è stata detta in un momento di rabbia. Non devo spiegarla a voi, al limite ne dovrò rispondere con la mia coscienza".

Gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco

Nel corso della puntata di giovedì 8 ottobre, l’inviato della trasmissione Mediaset ha fornito anche gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.

Le sue parole: "I difensori di Sempio si preparano a depositare per via telematica le nuove consulenze e le nuove memorie. Ciò dovrebbe avvenire la prossima settimana, anche prima della scadenza del 18 ottobre. Intanto, si indaga per comprendere se ci siano responsabilità in riferimento a possibili omissioni nelle indagini e, più in generale, sulla condotta tenuta dai Ris nel 2007".

"Potrebbero esserci importanti novità, forse anche l’iscrizione di alcuni soggetti nel registro degli indagati" ha aggiunto ancora l’inviato.

Francesca Carollo: "Credo che Daniela Ferrari sia una mamma esasperata"

In studio, Francesca Carollo ha parlato così di Daniela Ferrari: "Credo che sia una mamma esasperata, una mamma che vede che suo figlio, che lei è certa essere innocente, è accusata di un omicidio gravissimo e che vede una Procura che sta andando dritta come un treno".