Garlasco, Sempio e tutte le incongruenze che hanno portato alla riapertura delle indagini: cosa non torna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dalle tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi alle telefonate, fino al falso alibi dello scontrino: sono diversi gli elementi che non tornano attorno alla figura di Andrea Sempio e che hanno indotto la procura di Pavia a riaprire 18 anni dopo le indagini sul delitto di Garlasco. Diversi gli interrogativi che gli inquirenti avrebbero voluto rivolgere a Sempio nell’interrogatorio di oggi 6 maggio, nel corso del quale l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Garlasco, tutte le incongruenze su Andrea Sempio

Secondo la procura di Pavia Andrea Sempio è l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa in casa la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco.

Le indagini, avviate dai pm pavesi lo scorso anno, non sono ancora chiuse e gli atti non noti.

ANSA

Ma nel corso dei mesi sono diventati di dominio pubblico diversi elementi da chiarire, indizi e incongruenze, affrontati e dibattuti da avvocati e consulenti delle parti in causa: l’indagato, la famiglia Poggi e Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto.

Il movente e i video sul pc

L’elemento più nuovo emerso finora è il presunto movente del delitto: un approccio sessuale tentato da Sempio e rifiutato da Chiara Poggi.

Secondo l’accusa, un approccio che sarebbe collegato con i video intimi della ragazza con il fidanzato Alberto Stasi, che la vittima aveva salvato sul suo pc.

Lo stesso pc che veniva usato per giocare ai videogiochi dal fratello minore di Chiara, Marco, e dall’amico di lui Andrea Sempio.

Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe visto quei video. In mano alla procura c’è anche una intercettazione risalente all’aprile 2025 in cui il 38enne, parlando tra sé e sé in auto, dice di aver visto almeno uno dei filmati.

Le telefonate e i rapporti con Chiara Poggi

Andrea Sempio, all’epoca 19enne, e Chiara Poggi, 26 anni, avevano giri di amicizie diverse: secondo la difesa di Sempio non c’erano rapporti tra loro, ad eccezione degli incontri occasionali quando lui andava a casa dell’amico.

Agli atti dell’inchiesta ci sono però diverse telefonate fatte da Sempio al numero di casa dei Poggi.

Tre in particolare sono ritenute anomale, fatte il 7 e l’8 agosto, pochi giorni prima del delitto, quando Chiara era da sola in casa, con i genitori e il fratello in vacanza in montagna. Stando a Sempio, avrebbe chiamato per parlare con Marco Poggi.

Tracce di Dna e impronte

C’è poi la traccia di Dna trovata sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo l’accusa potrebbe essere stata lasciata durante la colluttazione tra la ragazza e il suo assassino.

Si tratta di una traccia parziale e non attribuibile con certezza, comunque riferibile alla linea genetica maschile di Sempio.

I pm attribuiscono a Sempio anche l’impronta 33 trovata sul muro delle scale che portano in cantina. Una traccia che secondo gli inquirenti, anche alla luce di nuovi accertamenti e studi, indicherebbe una dinamica del delitto diversa e più estesa rispetto a quella ricostruita nella prima indagine.

L’alibi e gli spostamenti

Da chiarire poi gli spostamenti di Sempio quella mattina del 13 agosto e la vicenda della scontrino del parcheggio di Vigevano, un alibi non richiesto che Sempio consegnò ai carabinieri un anno dopo il delitto.

A prelevare quello scontrino, che riporta l’orario delle 10.18, è stato Sempio o la madre?

Stando ai tabulati, dalle 9.58 fino alle 12.18 di quella mattina il cellulare di Sempio agganciò la cella di Garlasco e non di Vigevano.