Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio è stato raggiunto da un giornalista di Mattino Cinque che gli ha domandato come si stia preparando per l’udienza dal gup. Il nuovo indagato dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi ha fatto sapere che sono sereni e che in attesa dell’udienza si stanno preparando al meglio. Non ha però voluto rispondere sulla presunta corruzione per l’archiviazione dell’inchiesta del 2017 o sulla possibilità di rilasciare delle parole ad Alberto Stasi.

Sempio si prepara all’udienza dal gup

Ai microfoni di Mattino Cinque, Andrea Sempio risponde ad alcune domande su come sta trascorrendo questi giorni. Durante l’attesa per l’udienza dal gup, dice: "Cerchiamo di prepararci al meglio in questi ultimi mesi che mancano".

Sempio dichiara che non ci sono troppe preoccupazioni e che stanno proseguendo sulla stessa linea: "Uguale, tutto come prima". E aggiunge che hanno solo un po’ più di tempo.

Sulla possibilità di rilasciare delle parole ad Alberto Stasi, preferisce di no. Poi il giornalista chiede com’è l’umore dei suoi genitori in questa fase, con il caso della presunta corruzione. Sempio però preferisce non rispondere ed entra in auto.

Verso l’aula

Andrea Sempio si era già dichiarato contento di poter arrivare in aula, perché è lì lo spazio nel quale si potrà spiegare. Ai microfoni del Tg2 aveva infatti spiegato che l’apprensione c’era, "nessuno può essere tranquillo in questa situazione", ma che allo stesso tempo era l’aula il luogo nel quale potersi spiegare.

Il nuovo indagato del caso Garlasco, a 10 anni dalla precedente inchiesta, aveva in qualche modo puntato il dito contro la difesa di Stasi. Senza la richiesta di nuovi accertamenti, lui avrebbe potuto continuare a vivere la sua vita tranquillamente. "La Procura sempre ha agito, come dichiarato dalla Procura stessa, su impulso della difesa di Stasi".

Nella stessa intervista, aveva anche specificato che non era un suo desiderio incontrare Stasi. Sull’ipotesi di un confronto in futuro, aveva ribadito ancora una volta che non gli interessava.

Il filone sulla corruzione

Il caso Garlasco si è ormai diviso in due: da una parte il filone dell’omicidio di Chiara Poggi, dall’altro i presunti accordi illeciti che hanno portato all’archiviazione della prima inchiesta su Andrea Sempio del 2017.

Diverse le posizioni in gioco, quelle di Giuseppe Spoto, ex carabiniere appartenente alla squadra di polizia giudiziaria in servizio all’epoca dei fatti, e le varie persone "informate sui fatti". Tra queste sarebbe stato ascoltato anche l’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati.

La posizione del padre del nuovo indagato, Giuseppe Sempio, è quella dell’iscrizione nel registro degli indagati. Di nomi ce ne sarebbero anche altri, ma c’è il massimo riserbo sul fascicolo. L’ipotesi della Procura pavese è che si siano siglati dei patti tra la famiglia Sempio e gli investigatori dell’epoca per far pervenire a un nulla di fatto le indagini sul delitto del 2007, sul quale la Cassazione aveva già condannato Alberto Stasi a 16 anni.