Garlasco, Sempio parla delle chat comparse sui social: "Informazioni su miei spostamenti, non so chi siano"

In un’intervista, Andrea Sempio ha commentato le chat in cui diverse persone seguono i suoi spostamenti e li documentano, comparse alcuni giorni fa su diversi social. Il principale indagato nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco ha definito il caso “una soap opera” a cui le persone vogliono partecipare e ha dichiarato di non avere idea di chi siano le persone coinvolte nelle chat.

Le chat su Andrea Sempio

Andrea Sempio ha concesso un’intervista al sito Fanpage, in cui ha parlato delle chat emerse nei giorni scorsi sui social, che mostrano gruppi di persone dediti a monitorare i suoi spostamenti.

Nelle chat, ha spiegato Sempio, i partecipanti stanno “vivendo il caso come una soap opera a cui vogliono partecipare”, ma ha sottolineato di non credere che si tratti di investigatori o degli inquirenti che hanno avviato l’indagine su di lui.

Si tratterebbe quindi, secondo Sempio, di gente comune, “C’è anche chi scrive di non essere andato di persona e di aver mandato la figlia a controllare dove sono perché io potevo riconoscerle” ha dichiarato.

Le attenzioni su Sempio

Sempio, nell’intervista, ha anche descritto gli atteggiamenti che nota da parte delle persone in luoghi pubblici, sia a Garlasco, sia quando viaggia.

“Noto le attenzioni, anche quando veniamo qui a Roma”, parlando anche di persone che, quando lo riconoscono per strada, lo seguono per alcuni tratti.

Sempio ha però anche raccontato di passanti che lo fermano per esprimere solidarietà o per scattarsi una foto. “Poi c’è anche chi ti guarda un po’ così, ma cosa voglia significare non lo posso sapere” ha concluso.

Perché i Sempio vivono ancora a Garlasco

Al termine dell’intervista, è stato chiesto a Sempio perché lui e la sua famiglia vivessero ancora a Garlasco nonostante queste attenzioni indesiderate.

Sempio ha spiegato che lui non ha un grande attaccamento al paese: “Garlasco non l’ho vissuta molto, ma non in conseguenza a quello che mi è successo nel 2016, ovvero la prima indagine nei miei confronti” ha dichiarato.

Ha però anche spiegato che tutti i suoi parenti hanno invece una vita a Garlasco e che quindi spostarsi significherebbe allontanarsi dalla sua principale rete di sostegno.