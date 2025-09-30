Garlasco, Sempio perde la consulenza di Garofano: cosa c'è dietro alla scelta dell'ex comandante del Ris

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le dimissioni dell’ex generale Garofano dal team difensivo di Andrea Sempio piombano all’improvviso sull’inchiesta di Garlasco. L’ex comandante dei Ris ha annunciato la rinuncia dell’incarico di consulente tecnic0 dell’indagato della procura di Pavia nel nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi, lamentando il venir meno dei presupposti per proseguire il mandato, continuando però a sostenere l’innocenza del 37enne.

La rinuncia di Garofano

La rinuncia dell’incarico è stata annunciata nella giornata di martedì 30 settembre dall’avvocata Angela Taccia, legale rappresentante di Andrea Sempio insieme a Massimo Lovati. Il super esperto per anni alla guida del Ris di Parma ha spiegato in una nota che il passo indietro è legato esclusivamente a divergenze con la difesa:

“La decisione di rinunciare all’incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa” di Sempio, si legge, in particolare “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale (…) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia”.

L’ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano

Le ragioni dietro il passo indietro

Luciano Garofano ha tenuto a precisare che il venir meno dei presupposti per mantenere l’incarico “è l’unica ragione alla base della rinuncia all’incarico di consulente in favore di una persona che, sulla scorta di tutte le evidenze scientifiche acquisite, meriterebbe di essere scagionata dall’ipotesi di reato per la quale risulta indagata”.

Nulla a che vedere dunque con le indagini dei pm di Brescia sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, in merito alle quali l’ex generale ha denunciato pubblicamente “sconsiderati e gravi attacchi mediatici subiti negli ultimi giorni e relativi all’avvenuta ricezione di una somma di denaro, nell’aprile 2017” da Andrea Sempio.

Il pagamento della consulenza

Ricordando come la sua nomina da parte di Sempio risalga ai tempi della prima indagine, subito archiviata, Garofano “ribadisce trattarsi del pagamento di prestazioni professionali rese su incarico dei difensori che all’epoca assistevano” l’amico del fratello di Chiara Poggi, in particolare di una “‘consulenza genetico forense negli interessi della famiglia di Andrea Sempio’, sulla scorta di documenti e atti che gli vennero forniti dagli stessi” legali.

L’ex comandante dei Ris ha citato in merito la fattura da 5mila euro emessa per quella relazione tecnica, annunciando di aver dato mandato ai propri legali di procedere nelle sedi giudiziarie contro eventuali diffamazioni.