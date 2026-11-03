Garlasco, Sempio reagisce dopo la richiesta di rinvio a giudizio: "Sarà dimostrata mia innocenza"

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La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, 38 anni, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Contestate all’indagato crudeltà e motivi abietti: ora il gup dovrà decidere l’udienza preliminare. L’avvocato Cataliotti commenta: “nulla di nuovo, nulla di inatteso” mentre Sempio fa sapere, sempre attraverso i suoi legali, che è “pronto a dimostrare la sua innocenza”.

Garlasco, chiesto il rinvio a giudizio per Sempio

Martedì 3 novembre è arrivata, infine, la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone. Per Andrea Sempio l’accusa è omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

Per quel delitto sta già scontando, com’è noto, una pena definitiva di 16 anni l’ex fidanzato Alberto Stasi. Nella comunicazione firmata dal procuratore si precisa che sono confermate le due aggravanti. La prima è la crudeltà, motivata dalla “efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alle vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”. La seconda riguarda il movente, che per i magistrati sarebbe stato di “motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

ANSA

La ricostruzione della Procura

Dalla nota dei pm si evince una ricostruzione dettagliata di come Chiara sarebbe stata uccisa. Dopo una prima colluttazione, Sempio avrebbe colpito più volte la giovane con un oggetto contundente, prima sulla fronte e poi sullo zigomo destro, facendola cadere. L’avrebbe quindi trascinata verso la porta della cantina e, quando lei ha provato a reagire mettendosi carponi, l’avrebbe colpita ancora, con almeno 3-4 colpi alla testa e al volto, fino a farle perdere i sensi.

L’atto finale sarebbe la spinta del suo corpo lungo le scale, dopo la quale avrebbe infierito con altri 4-5 colpi alla nuca, anche se Chiara era già incosciente. La morte sarebbe stata causata dalle lesioni cranio-encefaliche. Tra gli elementi richiamati dagli inquirenti ci sono anche tre telefonate fatte da Sempio ai Poggi nei giorni precedenti, ritenute rivolte a Chiara e non al fratello Marco.

Il procuratore Napoleone chiude la nota spiegando che “ogni argomentata valutazione concernente la rilevanza e il significato dell’insieme degli elementi probatori acquisiti sarà esposta davanti ai giudici competenti nel luogo del Tribunale di Pavia”. Ora la palla passa al gup, che dovrà fissare l’udienza preliminare e scegliere se accogliere la richiesta o prosciogliere con una sentenza di non luogo a procedere. Secondo Il Post, l’udienza dovrebbe tenersi entro 30 giorni dal deposito.

Le parole della difesa

I legali di Sempio hanno affermato che il loro assistito si è detto “pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento davanti al gup”, nella convinzione che la sua innocenza sarà dimostrata. A corroborare questa posizione, l’avvocato Liborio Cataliotti è intervenuto anche nel corso della trasmissione “Dentro la notizia”, su Canale 5.

“Non c’è nulla di nuovo, nulla di inatteso” ha affermato il legale, che insieme alla collega Angela Taccia assiste Sempio. “Siamo assolutamente pronti a fronteggiare questa imputazione”. Cataliotti ha giudicato l’impianto accusatorio in linea con le attese, “certo non rosee”, osservando nel contempo che “reato e aggravanti corrispondono all’avviso di fine indagini”.