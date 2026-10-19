Garlasco, Sempio rivela che era la zia a procurargli le scarpe: "Le prendeva da una struttura carceraria"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È scontro tra le parti sulle impronte insanguinate di scarpe che l’assassino di Chiara Poggi avrebbe lasciato sulla scena del delitto di Garlasco. Le consulenze della difesa di Andrea Sempio indicano un numero 40, mentre i legali di Alberto Stasi parlano di 43-44. Intanto Sempio rivela che a procurargli le scarpe che indossava allora era la zia, che le prendeva da una struttura carceraria.

Garlasco, Sempio: “Ho sempre avuto il 44”

“Già quando avevo 17, 18 anni avevo il 44“. A dirlo a Dentro La Notizia è Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Sulla taglia delle scarpe calzate dall’assassino è nato un acceso dibattito tra le parti dopo che i consulenti della difesa di Sempio hanno indicato dimensioni inferiori rispetto a quanto ritenuto finora.

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Con i suoi consulenti, spiega, hanno verificato l’impronta a terra, “anche da angolazioni diverse”: “Per noi non è assolutamente un 44 e potrebbe essere un pochino inferiore al 42”.

Sempio spiega che la sua difesa ha lavorato con un tecnico calzaturiero che lavorava per la stessa azienda che produceva quelle scarpe.

La zia gli procurava le scarpe

Andrea Sempio ha poi detto che ai quei tempi girava sempre con degli stivaletti neri che gli procurava una sua zia.

Questa zia, ha spiegato, lavorava in una struttura carceraria e poteva chiedere come dotazione determinati abiti: “Gli stivaletti che io portavo me li procurava lei”.

La provenienza di quelle scarpe è “tracciata”, ha aggiunto, ci sono dei registri.

Lo scontro sulle impronte delle scarpe

Da giorni va avanti uno scontro tra le parti sulle impronte insanguinate di scarpe trovate sul luogo del delitto, all’epoca ritenute lasciate da una scarpa Frau con la suola a pallini numero 42.

Secondo i consulenti della procura di Pavia quell’impronta è compatibile con il piede di Sempio.

La difesa dell’indagato, invece, ritiene sulla base delle proprie verifiche che a lasciare quelle impronte sia stato un piede più piccolo, taglia 40.

I legali di Alberto Stasi contestano questa versione, parlando di 43-44.