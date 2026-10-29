Garlasco, Sempio si difende sul dna trovato sulle unghie di Chiara: "Si arriva a me prendendo pezzi qua e là"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Mentre emergono video controversi sul suo passato, Andrea Sempio si difende dalle accuse in un’intervista a È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007, smonta le ipotesi legate alla presenza di tracce di dna a lui attribuili sotto le unghie della vittima e nella villetta di Garlasco.

Le ipotesi sul dna nella villetta di Garlasco

Sotto le unghie del corpo di Chiara Poggi sono state rinvenute tracce di dna riconducibili alla linea maschile della famiglia Sempio.

Intervistato dall’inviata di È sempre Cartabianca, nella serata del 28 ottobre 2026, Andrea Sempio ne smonta la rilevanza.

“I dati di partenza con cui è stata fatta questa verifica non sono dati sicuri. – afferma – Si arriva al mio profilo prendendo pezzi qua e là, ripescando quello che serve”.

Neppure la nota impronta 33, nelle parole di Sempio, appare come una vera prova: “Fa scena dire che c’era un’impronta vicino al cadavere, ma era un’impronta in un punto del muro dove c’erano altre impronte. Era un punto di passaggio”.

La smentita sui video intimi di Chiara Poggi

Sono stati diffusi video privati in cui Andrea Sempio, giovanissimo e in casa dei genitori, parla di stupro come di “una strategia di riproduzione accettata dalla natura”.

E l’indagine non può che riportare ai video intimi rinvenuti sui dispositivi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che Sempio nega di aver mai visto.

“Io i video non li ho mai visti. – ribadisce – Ho scoperto dei video quando ne ha parlato la procura”.

Le sue parole sarebbero confermate dalle analisi informatiche: “Il consulente conferma che non sono mai stati visti, né spostati o copiati”.

Andrea Sempio teme il carcere

La strategia difensiva di Andrea Sempio, al momento, prevede la scelta di non presentarsi di fronte agli inquirenti.

Le dichiarazioni ai media, invece, sono su “piani completamente diverse. Quando andiamo in televisione spariamo a salve, spieghiamo le nostre questioni. La parte giuridica è un’altra cosa”.

Perché è proprio l’attenzione mediatica ad essere causa della “maggior parte delle conseguenze negative”.

E il 38enne teme per il proprio futuro: “Parliamo di un omicidio, di un ergastolo. Domani vado in carcere e se va bene esco tra 30 anni, con i miei genitori ormai morti. Finisce tutto, finisci la tua vita in carcere”.

I filmati ritrovati nell’hard disk

A destare scalpore, negli ultimi giorni, sono stati alcuni video privati rinvenuti sull’hard disk del computer personale di Andrea Sempio, già al vaglio degli inquirenti.

I filmati mostrano Sempio, allora giovanissimo, parlare di stupri, violenza e tecniche di seduzione. Sulla base di tali immagini, e su quanto scritto sui diari personali dell’indagato, la Procura di Pavia ha richiesto un’analisi comportamentale.

Nel frattempo le frasi del giovane Sempio stanno facendo il giro del web e dei media, anche al centro di accesi dibattiti televisivi.