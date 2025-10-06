Garlasco, sequestrato un altro pc ad Andrea Sempio ma non solo: trovati un quaderno e ricevute di prelievi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’ultima perquisizione a casa di Andrea Sempio sarebbero stati trovati diversi oggetti sequestrati dalle forze dell’ordine. Il primo sarebbe un computer, non presente nella precedente perquisizione, poi ancora bigliettini, manoscritti e libri dal contenuto che rimandano al santuario della Madonna della Bozzola. Sempio risponde sul pc, dicendo che gliel’ha fornito l’azienda per la quale lavora per consentirgli di lavorare in smart working. Sul contenuto si indaga.

Dalla perquisizione il nuovo pc di Sempio

Lo scorso 26 settembre, durante l’ultima perquisizione a casa Sempio, sarebbe stato sequestrato anche un computer. Gli investigatori si stanno concentrando su questo per ricostruire le ricerche fatte sul web, i contenuti scritti e gli scambi di messaggi tramite esso. La versione di Sempio è che il nuovo computer emerso gli sarebbe stato consegnato dall’azienda per la quale lavora per consentirgli di fare smart working. Il 14 maggio scorso, durante un’altra perquisizione, erano state rinvenute pennette usb e hard disk e Sempio si era giustificato dicendo di non avere un pc, ora però spunta fuori.

Tra gli oggetti sequestrati anche un quadernino con cifre e nomi, due ricevute di prelievi in contanti, la distinta del bonifico da 6.349 euro all’ex generale Luciano Garofano, il consulente ora uscito dal gruppo di difensori di Sempio.

IPA Perquisizione a casa di Andrea Sempio del 26 settembre

Trovato anche il libro di Gian Luigi Tizzoni (avvocato della parte civile), con un appunto indicante cifre e i nomi di Garofano e dell’avvocato Massimo Lovati. Trovati anche quattro fogli manoscritti che iniziano con “Avv. Pieragostini” e finiscono con “sa tutta la storia”.

La presenza del memoriale sul santuario

Infine un memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu, nipote di Flavius Savu, il cittadino romeno finito al centro dello scandalo del santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco. Questo ritrovamento è il primo anello che lega Sempio alla pista del santuario.

A Mattino Cinque risponde l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sul motivo di quel ritrovamento. La domanda arriva diretta da Federica Panicucci, che chiede all’uomo cosa ci facesse quell’oggetto in casa del suo assistito. Lovati risponde: “Non mi risulta. Quale memoriale?”. Poi dice che forse lo ha avuto dalla stampa.

Lovati aggiunge che Stefanescu è in carcere per l’uccisione di un suo connazionale. Lo ripete due volte. Panicucci allora cambia domanda.

Gli oggetti non sequestrati a casa di Sempio

La conduttrice prova a chiedere a Lovati dei dettagli su altri oggetti trovati in casa di Andrea Sempio nell’ultima perquisizione del 26 settembre. Questi non sono stati sequestrati, ma sono stati comunque attenzionati.

Sono un biglietto scritto a mano da Sempio, trovato in macchina, che recita: “188 stesa sul pavimento in fondo scala Stasi, chiamata CC 12-13”. Poi un altro appunto manoscritto di Sempio: “Chiamate vs fisso Poggi” e infine una lettera manoscritta da Stefanescu Kolundra Cleo.

“Non sono bigliettini strani?”. Lovati risponde di no, perché “sono i fatti” e poi dice “non è neanche così”. E quindi spiega: “È così secondo il giudice Vitelli, ma secondo la telefonata non è così”. Panicucci gli fa notare che il tema non è se il contenuto sia vero o meno, ma perché si trova un biglietto simile tra le cose di Sempio. Lovati risponde che “si è documentato. Lui è indagato di omicidio, farà le sue ricerche. Che problema c’è?”.