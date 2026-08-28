Garlasco, sfogo di Antonio De Rensis contro Stefania Cappa: "Come si è permessa a chiamarmi se sapeva"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sul caso del delitto di Garlasco e sulle ultime conseguenze che la diatriba legale sta avendo tra i vari protagonisti. Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, si sfoga in tv contro Stefania Cappa che l’ha precedentemente querelato. L’avvocato torna a quando la cugina della defunta Chiara Poggi provò a contattarlo per alcuni convegni.

Delitto di Garlasco, le ultime

L’avvocato Antonio De Rensis attacca Stefania Cappa dopo la querela presentata dalla cugina della vittima del delitto di Garlasco indirizzata proprio verso il difensore di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi e, a oggi, unico condannato per la morte della giovane.

Intervenuto a Zona Bianca, il legale ha ribadito le sue posizioni e contrattaccato, ricordando alcuni episodi avvenuti all’inizio delle nuove indagini che hanno portato alla riapertura del caso e potrebbero portare a nuove incriminazioni.

ANSA

Lo sfogo di Antonio De Rensis

Durante il suo intervento accorato, durato diversi minuti, De Rensis prova a smontare tutto l’impianto accusatorio mossogli da Stefania Cappa.

“Ho ricevuto centinaia di messaggi e telefonate dai miei colleghi perché, punto primo, un avvocato che è cugina di primo grado della vittima di un efferato omicidio commesso per la giustizia italiana dal mio assistito, consapevole che io sono nell’esercizio delle mie funzioni difensive, si permette di chiamarmi per invitarmi non a un convegno ma a un progetto di convegni”, inizia.

“Se io avessi saputo il 13 luglio che lei era a conoscenza che io fossi l’avvocato di Alberto Stasi, lo ribadisco, avrei preso il telefono e avrei detto ‘Lei come si permette di chiamarmi? Lei come si permette di chiamare il difensore di Stasi? Lei che, tra l’altro, è stata testimone nel procedimento contro Stasi? Lei sa, in qualità di avvocato, che qualora io accettassi sarei un suo collega riprovevole, (2:55) tradirei la stima di tutti. Quindi non si permetta di chiamarmi più’”, questo il succo del messaggio dell’avvocato.

L’attacco a Stefania Cappa

Incalzato sul motivo per cui Stefania Cappa avrebbe contattato proprio lui, De Rensis prima nicchia poi si sbottona. “Perché lo ha fatto? Questo sta nella mente dell’avvocato Cappa e non nella mia. Ho letto anche questa giustificazione riferita a un caso che io ho seguito, all’epoca, di doping per contaminazione. Premesso che io ho difeso personaggi dello sport e campioni olimpici per doping, evidentemente l’avvocato Cappa all’epoca non conosceva assolutamente nulla della mia storia professionale come avvocato di diritto sportivo”, aggiunge.

“Perché mi ha contattato? Ma io l’idea ce l’ho eccome e me la tengo per me. Con tutti gli avvocati di diritto sportivo che ci sono, che fanno solo quello dalla mattina alla sera, chiama proprio me perché avrei seguito un caso di contaminazione”, continua De Rensis.

L’avvocato, quindi, aggiunge: “Sono stato ascoltato dagli inquirenti? Assolutamente no. Anzi, do una notizia. È stato detto che io sono stato denunciato al Consiglio di disciplina con un esposto. Bene, sapete chi è il mio difensore? Il presidente vicario del Consiglio dell’Ordine di Bologna, l’avvocato Paolo Rossi che mi onora di difendermi in questo procedimento”.

La querela

Infine, Antonio De Rensis parla anche dell’accusa secondo cui avrebbe fatto gravi affermazioni su Stefania Cappa e il suo coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi durante dei colloqui con la criminologa Roberta Bruzzone. “Ho raccolto, non richiedendola, la disponibilità di 20 giornalisti della carta stampata e della televisione pronti a venire a testimoniare in qualunque sede sul fatto se io abbia mai proferito queste cose. È noto a tutti che io ho un rapporto molto stretto e di grande simpatia con la dottoressa Bruzzone, quindi è naturale che io mi confidi con lei”, chiosa il legale di Stasi.

Il suo intervento arriva dopo la rivelazione del contenuto dell’esposto presentato nell’aprile 2026 alla Procura di Milano dalla famiglia Cappa contro chi avrebbe indagato e orientato il racconto pubblico. Secondo Stefania Cappa, infatti, ci sarebbe stata una presunta regia dietro le nuove indagini sul delitto e la sua famiglia sarebbe stata “destinataria di una sistematica, coordinata e preordinata esposizione mediatica che appare come l’esito di una condotta consapevolmente orchestrata”.

I parenti di Chiara Poggi accusano, oltre all’avvocato Antonio De Rensis, anche l’inviato de “Le Iene” Alessandro De Giuseppe e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto. Ma tanti altri giornalisti e protagonisti della vicenda, anche in modo indiretto, sono stati tirati in ballo, come Milo Infante.