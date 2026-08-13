Garlasco, sfogo di Roberta Bruzzone a 19 anni dall'omicidio di Chiara: "Nell'ultimo anno spettacolo indegno"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il 13 agosto del 2007 avvenne il delitto di Garlasco e, a distanza di diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la criminologa Roberta Bruzzone si è sfogata sui suoi social network, pubblicando un post in cui ha parlato di uno “spettacolo indegno” a cui la famiglia della ragazza è stata costretta ad assistere nell’ultimo anno e mezzo.

L’omaggio di Roberta Bruzzone a Chiara Poggi

Giovedì 13 agosto 2026, nel giorno del diciannovesimo anniversario della morte del delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone ha dedicato un post alla morte di Chiara Poggi.

“Oggi il pensiero va prima di tutto a lei“, ha esordito la criminologa, aggiungendo poi: “Va anche alla sua famiglia, che da diciannove anni convive con un dolore che nessuno dovrebbe conoscere e che, come se non bastasse, nell’ultimo anno e mezzo è stata costretta ad assistere a uno spettacolo indegno“.

Lo sfogo di Roberta Bruzzone sul delitto di Garlasco

Nel suo post social, Roberta Bruzzone ha poi precisato l’oggetto del suo sfogo, pur non facendo mai nomi: “Fango, insinuazioni, ricostruzioni fantasiose, false relazioni, teorie deliranti spacciate per verità, sciacallaggio digitale travestito da ‘inchiesta’. E soprattutto attacchi feroci contro persone che hanno già pagato il prezzo più alto possibile: perdere Chiara”.

Il messaggio della criminologa prosegue così: “C’è qualcosa di profondamente disumano nel trasformare il dolore di una famiglia in materiale da spettacolo, nel rovistare nella vita di una ragazza assassinata per costruire insinuazioni, nel piegare ogni dettaglio alla narrazione più utile a raccogliere attenzione, consenso, visualizzazioni”.

Roberta Bruzzone ha poi ribadito il concetto al centro del suo sfogo social, parlando di “sospetti costruiti a tavolino“, “aggressioni“, “campagne di delegittimazione” e “orde di sciacalli convinti che un profilo social conferisca automaticamente il diritto di infangare chiunque”.

La richiesta della famiglia Poggi per l’anniversario di Garlasco

In vista dell’anniversario del delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha chiesto “silenzio” per Chiara.

Giuseppe Poggi, interpellato dall’agenzia Adnkronos, ha parlato anche a nome di sua moglie Rita Preda a poche ore dall’anniversario della morte della figlia Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa nella loro abitazione a Garlasco.

Le sue parole: “In questi giorni vogliamo solo ricordarla da soli e in silenzio“.