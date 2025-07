Garlasco, si cerca il dna di Ignoto 3 tra i compagni di scuola di Andrea Sempio: convocati anche i professori

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per dare la svolta definitiva alla riscrittura del delitto di Garlasco si cerca l’identità di Ignoto 3. Le ricerche sono partite subito dopo la conferma di una traccia di dna maschile presente nella bocca di Chiara Poggi, traccia emersa dall’analisi del tampone orofaringeo fatto dopo la morte della vittima. Carabinieri di Milano e Procura di Pavia starebbero fiutando una pista, quella del presunto complice di Andrea Sempio cercando indizi ascoltando compagni di scuola e i professori dell’indagato.

Ignoto 3, le conoscenze adolescenziali di Andrea Sempio

La prima fase per l’identificazione di Ignoto 3 sarebbe partita dai registri dell’istituto Ipsia Calvi di Sannazzaro de’ Burgondi, frequentato da Andrea Sempio. L’obiettivo sarebbe quello di acquisire elementi utili per ricostruire la rete di amicizie scolastiche e non dell’indagato per concorso in omicidio.

Potrebbero essere ascoltati ex compagni e docenti per scoprire eventuali amici di Andrea Sempio, ragazzi e ragazze che avrebbe frequentato durante la sua adolescenza oltre alla già nota cerchia di Marco Poggi, il gruppo composto dall’attuale diacono Alessandro Biasibetti, Roberto Freddi e Mattia Capra.

Ignoto 3 potrebbe essere tra i presunti assassini di Chiara Poggi

Anche loro potrebbero essere riascoltati per approfondire la vita di Andrea Sempio dell’epoca e le sue frequentazioni.

Torna attuale il suicidio di Michele Bertani

Oltre alla ricerca dell’identità di Ignoto 3, e forse anche per trovarla, si continua ad analizzare il materiale sequestrato in casa di Andrea Sempio.

I fogli e gli scritti già vagliati dagli inquirenti potrebbero infatti contenere riferimenti a persone non prese in considerazione in precedenza.

Un’altra pista calda, secondo gli investigatori, sarebbe quella legata al suicidio di Michele Bertani, entrato di recente nell’ambito del delitto di Garlasco tra supposizioni e ipotesi.

Si è parlato di altri suicidi in quegli anni che potrebbero essere collegati a quello di Bertani.

Queste morti non sarebbero state approfondite dagli inquirenti rimanendo solo suggestioni mediatiche legate al Santuario della Bozzola e ai presunti abusi sessuali.

Ignoto 3 tra tecnici e soccorritori

Va ricordato che l’Ignoto 3, il cui dna è stato trovato nella bocca di Chiara Poggi, potrebbe essere un risultato di contaminazione e quindi appartenere a chiunque abbia lavorato sulla scena del delitto e toccato il cadavere della ragazza, si ipotizza oltre 30 persone.

Si starebbe stilando un elenco di operatori che hanno partecipato a esami e sopralluoghi. Inoltre Marco Ballardini, medico legale che si occupò all’epoca dei fatti del prelievo orale, potrebbe ricostruire il suo lavoro per dare elementi utili agli inquirenti.

In contemporanea la procura starebbe vagliando anche i nomi di personale delle pompe funebri, carabinieri dei Ris e soccorritori.

La data, fondamentale per stilare liste di presunte Ignoto 3, è quella del 16 agosto 2007 giorno in cui è stata effettuata l’autopsia. Potrebbe fornire il suo dna da confronto anche Luciano Garofano, attuale consulente di Andrea Sempio e all’epoca comandante del Ris di Parma, che si occupò in prima linea delle indagini.

I legali di Alberto Stasi continuano a sottolineare che la traccia di Ignoto 3 è un profilo univoco mentre altri genetisti si tratterebbe di contaminazione.