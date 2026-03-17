Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi: nuova svolta nel caso

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Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco non mancano mai i punti di svolta: la novità arriva dalla Procura di Pavia, che ha ricevuto e ottenuto la richiesta di proroga sul deposito della consulenza da parte dell’ingegnere Paolo Del Checco, che era stato incaricato di svolgere una perizia sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Come noto, nei due dispositivi si cerca la conferma o la smentita del movente ipotizzato per l’omicidio, ovvero la presenza (o assenza) di materiale compromettente per le parti coinvolte.

Slitta il deposito della consulenza sui pc

La notizia è stata data in esclusiva durante la diretta di Mattino Cinque di martedì 17 marzo. Il dottor Paolo Del Checco, nominato dalla Procura di Pavia per la consulenza informatica sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, ha chiesto e ottenuto una proroga per il deposito dei suoi risultati.

La consulenza era attesa per l’imminenza, ma ora potrebbe slittare tutto fino al mese di aprile. Il motivo della richiesta non è noto, ma nello studio non sono mancate le ipotesi.

Secondo le ipotesi la richiesta potrebbe essere dovuta alla scoperta di "materiale interessante" – citiamo testualmente la conduttrice Federica Panicucci – che in prima battuta non era stato rinvenuto.

Il nodo è sempre sulla cartella "militare" presente nel computer di Stasi, ma le parti coinvolte divergono sulla possibilità che Chiara Poggi abbia aperto o meno quelle immagini.

Il nodo dei pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi

È un nodo ben noto: nella sentenza della Cassazione che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione per l’omicidio della allora fidanzata manca l’indicazione precisa di un movente.

Secondo la parte civile Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi perché la ragazza avrebbe scoperto alcuni segreti presenti nel suo computer, ma proprio su questo dato i pareri sono discordanti.

Cosa accadde a Garlasco la sera prima del delitto

Il 12 agosto 2007, il giorno prima del delitto, Chiara Poggi e Alberto Stasi passarono la serata insieme nella villetta di via Pascoli 8. I due consumarono una pizza, poi Stasi lavorò sulla tesi e intorno alle 22 si allontanò per tornare a casa, in via Carducci, per mettere in sicurezza il cane.

In quel momento Chiara restò in casa da sola con il pc del fidanzato, che – è stato dimostrato – utilizzò per circa dieci minuti, un lasso di tempo dopo il quale Stasi ritornò in via Pascoli. I periti stanno cercando di ricostruire proprio ciò che accadde in quei 10 minuti. La ragazza operò sulla tesi del fidanzato e nel mentre aprì la cartella "militare"? È risaputo, tuttavia, che la 26enne fosse a conoscenza dell’interesse del ragazzo per la pornografia, dunque la presenza di immagini per adulti nel dispositivo di Stasi per lei non era un mistero.