Garlasco, sospetti di corruzione tra Venditti e famiglia di Andrea Sempio: le reazioni di Lovati e De Rensis

Sugli ultimi sviluppi del caso Garlasco, con l’ex procuratore Venditti sospettato di corruzione, parlano i legali: Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, ha sottolineato la collaborazione della famiglia e ridimensionato l’ipotesi di una presunta corruzione. Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha invitato a rispettare un’inchiesta potenzialmente di estrema gravità.

Garlasco, il commento di Lovati, avvocato di Sempio

Nella villetta di Garlasco, mentre gli inquirenti passavano al setaccio computer, cellulari e documenti, l’avvocato Massimo Lovati – legale di Andrea Sempio – ha rassicurato sulla collaborazione della famiglia.

“Onestamente le cifre di cui si parla nell’appunto che sarebbe stato trovato mi sembrano una base troppo esigua per un’ipotesi corruttiva di un professionista del genere” ha affermato Lovati all’Ansa.

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti

Nel “pizzino” si fa riferimento a “20-30 euro” con l’ipotesi, corroborata dalle analisi di movimenti bancari sospetti, che si parli in realtà di 20-30mila euro.

Il pizzino e la perquisizione in casa di Mario Venditti

Ascoltato nel corso del programma “Mattino 5”, Lovati ha inoltre specificato che, qualora l’appunto rivelasse un intento corruttivo da parte di qualcuno, prima di ogni commento occorrerà stabilire chi sia il presunto corruttore, attraverso una perizia calligrafica.

Il legale ha inoltre sottolineato che la perquisizione in casa Sempio è “presso terzi” in quanto l’indagato è un altro soggetto (ovvero l’ex procuratore Mario Venditti).

L’avvocato De Rensis sull’ipotesi di corruzione

Pur evitando di entrare nel merito delle accuse, Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, ha evidenziato la necessità di rispettare pienamente tutte le indagini in corso sul caso Garlasco.

“È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato” ha affermato il legale a LaPresse. “I magistrati dimostreranno la fondatezza di questa indagine, ma la gravità dei fatti contestati è inaudita”.

“L’indagine che ha portato Stasi in carcere è stata costellata da errori e orrori, come cancellare un alibi” ha proseguito. “L’indagine di oggi di Pavia e di Brescia è costellata di approfondimenti, qui si aggiunge, non si toglie. E quando si aggiunge di solito si sbaglia meno”.

Gli stessi concetti sono stati espressi al microfono del programma “Mattino 5”. De Rensis ha evidenziato che “certamente questa mattina si sta compiendo qualcosa di eccezionalmente importante. Cerchiamo di comprendere che tutte le inchieste vanno rispettate, ora anche quella della Procura di Brescia. “Spero che i pochi negazionisti rimasti, come quelli che parlano di ‘asini che volano’, possano iniziare ad avere rispetto di questa indagine”.