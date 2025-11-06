Garlasco, sospetti sullo scontrino del parcheggio pagato da Andrea Sempio a Vigevano: cosa non torna

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

9:58, 10:18. Per ricostruire gli spostamenti di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 dobbiamo fissare questi due orari: il primo è riferito alla telefonata che l’allora 19enne ha effettuato all’utenza dell’amico Mattia Capra, agganciando la cella di Garlasco. Il secondo è impresso sullo scontrino che Sempio avrebbe ritirato dal parchimetro di piazza sant’Ambrogio, a Vigevano, dopo aver pagato la sosta per recarsi nella libreria Feltrinelli. Sempio avrebbe dunque impiegato venti minuti per raggiungere Vigevano dalla sua abitazione, ma qualcosa non torna.

Gli spostamenti di Andrea Sempio

Giovedì 6 novembre un inviato di Mattino Cinque ha ripercorso la strada che Sempio avrebbe fatto la mattina del 13 agosto 2007, nelle stesse ore in cui si consumava il delitto di Garlasco. L’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha sempre sostenuto che quel giorno si era recato a Vigevano per acquistare un libro.

Per dimostrare questo dato il 4 ottobre 2008 consegnò ai carabinieri di Vigevano uno scontrino stampato dal parchimetro di piazza Sant’Ambrogio alle 10:18, con scadenza alle 11:18.

Inoltre, alle 9:58 – dunque prima di partire per Vigevano – Andrea Sempio telefonò all’utenza del suo amico Mattia Capra, poi subito dopo si mise in viaggio.

Tra le 9:58 e le 10:18 passarono venti minuti, e tale sarebbe stato il tempo di percorrenza da Garlasco a piazza Sant’Ambrogio ma qualcosa, secondo un servizio mandato in onda da Mattino Cinque, non tornerebbe.

I dubbi sullo scontrino

L’inviato di Mattino Cinque è partito da Garlasco alle 9:58 – lo stesso orario in cui sarebbe partito Andrea Sempio – e si è diretto a Vigevano. Lungo la strada il giornalista ha incontrato un autovelox risultato già attivo nel 2007, dunque su quel percorso sarebbe stato obbligatoria una velocità entro i limiti previsti dal codice stradale.

Poco prima di entrare a Vigevano, inoltre, c’è un passaggio a livello distante due chilometri dal punto di arrivo. Secondo lo storico degli orari di Trenitalia, il 13 agosto alle 10:14 transitava il treno per Mortara (Pavia), è dunque altamente probabile che Sempio avrebbe dovuto attendere il passaggio del convoglio e la riapertura delle sbarre del passaggio a livello.

L’attuale indagato avrebbe dunque incontrato due rallentamenti – l’autovelox e il passaggio del treno – prima di raggiungere piazza Sant’Ambrogio dove, inevitabilmente, avrebbe dovuto cercare parcheggio, scendere dalla vettura e acquistare il ticket dalla colonnina.

Il traffico tra Garlasco e Vigevano nel 2007

L’inviato, inoltre, mostra una ricerca dagli archivi del traffico di Google Maps: in quella data il tragitto Garlasco-Vigevano, impostando gli indirizzi di partenza e destinazione, richiedeva 24 minuti di percorrenza. L’inviato ha impiegato 25 minuti per fare la stessa strada.

Questo dato, immaginando che Sempio abbia percorso la strada provinciale 206 che lambisce i comuni di Borgo San Siro, Torrazza, Belcreda e Sforzesca, andrebbe a contraddire la versione fino ad oggi fornita dall’indagato sui 20 minuti di percorrenza. Il corrispondente, quindi, si chiede: "Quel biglietto del parcheggio chi lo ha pagato?".