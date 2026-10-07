Garlasco, spunta dossier anonimo sulla famiglia delle gemelle Stefania e Paola Cappa: cosa c'è dentro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovo inatteso colpo di scena nel caso Garlasco: tra gli atti della chiusura indagini su Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, c’è anche una relazione anonima di 25 pagine che mette in dubbio la mancata attenzione investigativa verso le gemelle Stefania e Paola Cappa, parenti della vittima mai indagate.

Garlasco, il dossier sulle gemelle Paola e Stefania Cappa

Tra le carte depositate con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, c’è un documento di 25 pagine senza firma.

Il testo, visionato da Adnkronos, sposterebbe l’attenzione sulla famiglia Cappa: l’avvocato Ermanno, la moglie Mariarosa Poggi e le figlie gemelle Paola e Stefania, cugine della vittima. Nessuno di loro è mai stato indagato.

ANSA

Il documento

Appunti e supposizioni, quindi, senza valore di accertamento. L’autore, che l’agenzia di stampa non identifica, compila per ogni componente della famiglia una scheda con dichiarazioni, numero di scarpe, traffico telefonico e movimenti del 13 agosto 2007.

Gli schemi distinguono i fatti già noti da quelli presentati come novità. Negli appunti si criticherebbe il fatto che non risultino perquisizioni né ispezioni in casa Cappa, né controlli sulle biciclette di famiglia, e che gli alibi non sarebbero mai stati vagliati con rigore.

Allo stesso tempo, si evidenzierebbe che i tabulati di Ermanno Cappa sarebbero stati richiesti per un numero errato, senza comunque ripetere la richiesta. Inoltre, si contesterebbe il fatto che le intercettazioni sarebbero partite il 22 agosto, sette giorni dopo il delitto.

Infine, si tratterebbe anche la questione del tutore alla gamba di Paola, sequestrato il 13 febbraio 2008, che sarebbe rimasto senza approfondimenti.

Gli altri elementi

Nel testo poi si accennerebbe al fatto che Stefania avrebbe avuto a disposizione le chiavi di casa Poggi, allarme incluso, e una bici nera da donna mai esaminata. Una bici scura, com’è noto, fu notata da una testimone quella mattina e compare tra gli elementi discussi nel processo a Stasi.

L’autore del dossier si spingerebbe poi a una domanda: “E se fossero state usate due armi in due tempi diversi?” Citerebbe inoltre un’impronta parziale di scarpa a righe oblique, due sedie in cucina e due cucchiaini nel lavello, e ne dedurrebbe che due persone abbiano fatto colazione insieme.

Su Sempio, il dossier accosterebbe elementi già emersi a spunti inediti. L’indagato avrebbe conosciuto le gemelle, e una consulenza di parte mai depositata mostrerebbe l’impossibilità di fissare con precisione il numero delle scarpe dell’assassino.