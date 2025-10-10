Garlasco, spunta il verbale dei Sempio "in balia degli avvocati" e Lovati sbotta: "Ignoranti come capre"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono state diffuse le prime indiscrezioni sul verbale relativo alle dichiarazioni rese dai familiari di Andrea Sempio ai carabinieri e ai finanzieri. I genitori dell’indagato sul delitto di Garlasco sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Massimo Lovati, avvocato di Sempio, ha sbottato quando ha ascoltato che cosa hanno riferito il padre e la madre del suo assistito agli inquirenti. “Sono ignoranti come capre“, ha tuonato il legale.

Il padre di Andrea Sempio: “Eravamo in balia degli avvocati”

Quando gli investigatori, che stanno indagando sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari, hanno chiesto a Giuseppe Sempio, padre di Andrea, se mai avesse chiesto quanti soldi avrebbe dovuto pagare ai legali, è arrivata la seguente risposta: “No, eravamo in balia degli avvocati, non avevamo chiesto a nessuno, e nessuno ci aveva detto a quanto sarebbero ammontate le loro parcelle“.

“Noi andavamo lì e pagavamo, bastava che tirassero fuori il figlio. Pagavamo tutto quanto necessario, per poter andare avanti e tirar fuori Andrea, facendo le cose che andavano fatte”, ha aggiunto l’uomo, come riferito dall’Agi.

ANSA Andrea Sempio

Gli inquirenti, a questo punto, hanno domandato al padre di Andrea Sempio se avesse conservato le fatture relative ai pagamenti di avvocati e/o consulenti in relazione all’indagine del 2017. “Per quello che ricordo io – ha dichiarato Giuseppe -, dovremmo avere solo la fattura della consulenza di Luciano Garofano. Per gli avvocati noi pagavamo in contanti quando andavamo in ufficio e alla fine avrebbero dovuto farci la fattura. Gli avvocati dell’epoca non hanno mai rilasciato né ricevute né fatture”.

Perché ha pagato solo in contanti? “Non ricordo, so solo che pagavamo in contanti, ma credo che volendo avremmo anche potuto pagare in altri modi. Non andavamo spesso dagli avvocati, ma ogni qual volta c’erano delle novità, ci chiamavano, e ci dicevano di portare per la volta successiva del denaro ad esempio due o tremila euro. Capitava che gli avvocati ci chiamassero due volte in una settimana, mentre capitava anche che ci chiamassero una sola volta alla settimana. Ogni qual volta ci chiamavano, ci chiedevano di portare dei soldi”.

A proposito del famoso pizzino “Venditti gip archivia X 20.30 euro”, nel quale la Procura di Brescia sospetta che si celi il prezzo della corruzione dell’allora pm Mario Venditti, il padre di Andrea ha dichiarato che “dovrebbe essere una previsione di spesa che avevamo fatto noi in casa, su quanto avremmo dovuto pagare agli avvocati alla fine della faccenda”.

Inoltre, Giuseppe ha anche spiegato a chi si era riferito quando disse “quei signori lì” ai quali erano destinati dei soldi di cui parlò con la moglie Daniela in una conversazione in auto.

“Sicuramente intendevo gli avvocati. Sono sicuro che mi riferivo agli avvocati”, ha scandito. In quei mesi del 2017, i Sempio sborsarono “tra i cinquantacinquemila e i sessantamila euro” per gli avvocati.

“Visto che l’archiviazione è arrivata circa tre mesi dopo l’iscrizione, non è strano avere speso sessantamila euro per tre avvocati per tre o quattro mesi?”, hanno insistito gli inquirenti. “Lo so che sembra strano, ma è così. Noi eravamo nelle loro mani, e non sapevamo una virgola di cosa facessero”, la replica dell’uomo.

La madre di Sempio: “Ci facemmo seguire da Lovati perché costava poco”

Gli inquirenti hanno sentito anche Daniela Sempio, madre di Andrea. La donna ha spiegato perché decise, assieme ai familiari, di affidarsi all’avvocato Massimo Lovati.

“Perché ci è costato solo poche centinaia di euro, e così l’avvocato Taccia – ha raccontato -. Abbiamo coperto solo le spese vive per pagare diritti di cancelleria”.

“Dal 11 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017 ci sono uscite di denaro contante dai conti di suo marito e di suo figlio per tredici mila euro. A chi sono finiti quei soldi?”, hanno chiesto finanzieri e carabinieri. “Sono finiti all’avvocato che abbiamo trovato noi”.

“Si riferisce a Soldani? Possibile che in quindici giorni, ben tredicimila euro in contanti siano finiti nelle mani dell’avvocato Soldani?”, hanno incalzato gli investigatori. “Io so così”, la replica di Daniela.

Sempre gli inquirenti: “Lei ci dice che è riferito al pagare gli avvocati. Ma voi dall’11 al 26 gennaio avevate già fatto prelievi per tredicimila euro in contanti, che oggi ci sta dicendo erano serviti per i legali. Dunque la ‘formula’ per gli avvocati ce l’avevate già allora, ci dice chi intendeva col pagare quei signori lì?”. “Guardi. Non lo so, sono passati tanti anni, io non mi ricordo, chiedete a mio marito”, ha risposto la donna.

Massimo Lovati sbotta a Quarto Grado: “I Sempio ignoranti come capre”

Nella trasmissione Quarto Grado, è stato ospitato Massimo Lovati, al quale sono state lette le dichiarazioni rilasciate dai Sempio agli inquirenti.

“Interpretando queste definizioni “in balia degli avvocati” – ha commentato Lovati – l’unica cosa che capisco, siccome loro non ne sapevano niente di niente, perché sono ignoranti come le capre, è che appunto erano in balia degli avvocati. Ma si capisce anche da quel pizzino lì che sono ignoranti, perché riportano un pensiero che hanno sentito dai legali e che non hanno digerito”.