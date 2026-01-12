Garlasco, spunta l'audio inedito di Marco Muschitta durante una telefonata: "Qua sono tutti inca**ati"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un altro audio ricostruisce i fatti del 27 settembre 2007, quando l’operaio Marco Demontis Muschitta si presentò agli inquirenti con quella testimonianza sulla ragazza a bordo di una bicicletta notata da lui stesso la mattina del delitto di Garlasco all’incrocio con via Pascoli. L’esclusiva arriva da Ignoto X. Quel giorno, ricordiamo, Muschitta arrivò a ritrattare tutto ciò che aveva raccontato, salvo tornare sui suoi passi al telefono con il padre. Tra il colloquio con gli inquirenti e la telefonata con il papà, tuttavia, si colloca un’altra telefonata ricevuta da Muschitta da parte di un amico.

L’audio inedito di Marco Muschitta

Nel corso della puntata di Ignoto X andata in onda su La7 lunedì 12 gennaio il conduttore Giuseppe Rinaldi, dialogando con la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri, ha trasmesso un audio “che conoscono in pochi”.

Il 27 settembre 2007 Marco Demontis Muschitta, dopo aver parlato con gli inquirenti e aver ritrattato la sua testimonianza, fu intercettato.

Fino ad oggi era nota soltanto la telefonata effettuata al padre, al quale – ricordiamo – riferì di aver raccontato “quello che ho visto”.

Prima di sentire il genitore, però, Muschitta ricevette la telefonata di un amico, un certo “Fabri”. Muschitta rispose e il suo amico gli disse: “Vengo a casa” per poi aggiungere: “Qua sono tutti inca**ati“, poi l’operaio mise giù.

Il ruolo di Marco Demontis Muschitta

Il ruolo dell’operaio Muschitta è noto. Come anticipato, Muschitta il 27 settembre 2007 riferì agli inquirenti che la mattina in cui si consumò il delitto di Garlasco, mentre percorreva via Pavia, notò una ragazza in bicicletta uscire da via Pascoli procedendo a zig zag con un oggetto simile a un attizzatoio stretto nella mano destra. Aggiunse di aver riconosciuto quella persona in una delle gemelle Cappa.

Sempre Muschitta, poco dopo, riferì di essersi inventato tutto e si definì uno stupido. Al telefono con il padre, però, disse di aver raccontato ciò che aveva visto e il papà gli rispose che in realtà gli inquirenti lo stavano proteggendo.

Le piste alternative sul delitto di Garlasco

Non solo Ignoto X, ma anche Le Iene riprendono spesso le dichiarazioni di Muschitta integrandole, occasionalmente, con le dichiarazioni di altri testimoni contattati dall’inviato Alessandro de Giuseppe. Nella puntata di domenica 11 gennaio del format di Italia 1 sono andati in onda i racconti di due persone mai ascoltate dagli inquirenti.

Entrambe, con rispettive sfumature, hanno collocato i Cappa (ora Stefania, ora la madre Maria Rosaria Poggi, ora entrambe) nei pressi di via Pascoli il giorno del delitto, ma a supporto della loro testimonianza non hanno portato dati oggettivi.