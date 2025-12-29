Garlasco, spunta l'ultima chat tra Chiara Poggi e Paola Cappa prima dell'omicidio: "Mia cugina è un'idiota"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un ultimo scambio di sms prima dell’omicidio. È quanto portato alla luce dal settimanale Giallo sul delitto di Garlasco. Si tratta, nella sostanza, di una conversazione tra Chiara Poggi e la cugina Paola Cappa. Le due, secondo il periodico, avrebbero parlato del farmaco Contramal. Cappa avrebbe chiesto a Chiara di procurargliene una confezione senza ricetta, e la 26enne avrebbe rifiutato.

Gli ultimi sms tra Chiara Poggi e Paola Cappa

Come anticipato, lunedì 29 dicembre il settimanale Giallo ha annunciato l’ennesimo contenuto inedito rinvenuto sul delitto di Garlasco.

Come riportano Leggo e La Sicilia, il periodico fa riferimento a un presunto scambio di sms tra Chiara Poggi e la cugina Paola Cappa, l’ultimo, pochi giorni prima del delitto.

ANSA Quella chat inedita tra Paola Cappa e Chiara Poggi prima del delitto di Garlasco: “Non ti prenderò il Contramal”

Nello scambio riportato da Giallo, Paola Cappa avrebbe chiesto alla cugina di procurarle una confezione di Contramal, un farmaco oppioide a base di tramadolo impiegato nel trattamento dei dolori acuti.

Alla richiesta di Paola, Chiara Poggi avrebbe risposto negativamente. Era il 10 agosto 2007, tre giorni prima che la 26enne venisse uccisa nella sua casa di via Pascoli 8.

La parola “idiota”

Secondo quanto riportato da Leggo, nel prossimo numero del settimanale Giallo ci sarà spazio, inoltre, a una conversazione inedita tra Alberto Stasi e Chiara Poggi. La vittima avrebbe confidato all’allora fidanzato la sua preoccupazione per lo stato di salute della cugina Paola Cappa.

Nel farlo, Chiara avrebbe usato la parola “idiota” nei confronti della congiunta, forse in un moto di frustrazione. Come noto, in quel periodo Paola Cappa si trovava nel tunnel della depressione e, addirittura, due giorni prima della tragedia aveva tentato di togliersi la vita. Probabilmente Chiara Poggi si riferiva alla presunta interruzione di un percorso terapeutico.

L’attinenza con il delitto di Garlasco

Come noto da almeno 18 anni, il ventaglio di protagonisti del delitto di Garlasco è sempre stato ampio. A partire dalla vittima, l’attenzione degli investigatori ma soprattutto dei media si è mossa anche nella direzione di Alberto Stasi, degli stessi inquirenti e anche delle gemelle Cappa, a lungo rimaste sotto i riflettori.

Secondo Leggo, ma anche secondo il settimanale diretto da Albina Perri, gli scambi di sms tra Chiara e Paola e tra la vittima e il fidanzato di allora restituirebbero alla vicenda uno spaccato sociale fatto di presunte tensioni.